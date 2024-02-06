Країни "Великої сімки" посилять контроль за дотриманням обмеження цін на нафту з РФ

Міністерство фінансів Японії та відомства з інших країн "Великої сімки" планують з 20 лютого посилити для імпортерів російської нафти правила обмеження цін.

Як пише Nikkei, зараз від перевізників і страхових компаній потрібно отримувати декларацію-підтвердження, що ціна на російську нафту не перевищує встановлений поріг у $60 за барель, передає Forbes.

Цей документ діє весь період договору страхування чи транспортування.

Водночас Мінфін Японії запропонував посилити ці правила та зобовʼязати показувати цей документ при кожному завантаженні.

Зазначається, що декларації не будуть потрібні, якщо ціни прописані в контракті. Якщо влада запідозрить імпортера у перевищенні цінового порогу, вона зможе вимагати від нього більше інформації про транспортні витрати та страхові внески.

Як повідомлялося, доходи Росії від експорту нафти в грудні впали до шестимісячного мінімуму, а падіння цін не змогло компенсувати збільшення поставок нафти за кордон.