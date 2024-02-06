Угода про безпеку кордонів США з допомогою для України близька до провалу

Компромісна угода з регулювання міграції в Сенаті США, яка є частиною великого пакетного проєкту, що містить у тому числі кошти на допомогу Україні, перебуває на межі краху через зменшення її підтримки з боку республіканців.

Як пише Bloomberg, ключовий сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, який веде вкрай непрості переговори щодо угоди про кордон, очікує, що заплановане на середу процедурне голосування провалиться, оскільки його колеги заявляють про необхідність більшого часу на розгляд та внесення змін до законопроєкту, передає ЄП.

Натомість провідний республіканець у Комітеті з питань збройних сил та рішучий прихильник допомоги Україні, сенатор Роджер Вікер назвав пропозицію щодо угоди "мертвою".

Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл, який підтримав проєкт, заявив, що дискусії продовжаться у вівторок.

За словами джерела видання, на зустрічі сенаторів-республіканців він сказав колегам, що вони повинні проголосувати проти в середу, якщо їм потрібно більше часу для розгляду законопроєкту.

Блокування процедурного голосування в середу підвищує ймовірність того, що розгляд законопроєкту відкладуть на невизначений термін, принаймні на два тижні перерви у роботі Сенату, початок якої заплановано пізніше цього тижня.

Натомість один з учасників переговорів у Сенаті, демократ Кріс Мерфі заявив, що голосування "абсолютно точно" відбудеться.

Як повідомлялося, Сенат США 4 лютого представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму $118 млрд, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю. Зокрема, Україна має отримати $60 млрд допомоги.