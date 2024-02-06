Тільки з новими вагонами: "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси до Києва та Львова

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом на подорожі 16-18 лютого з огляду на зростання попиту.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Хоч лютий традиційно вважається "низьким" сезоном мобільності, фіксуємо підвищення попиту на подорожі 16-18 лютого. Тому вже зараз оперативно призначаємо додаткові рейси між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом, які складатимуться виключно з нових вагонів!", – йдеться у повідомленні.

Так, поїзд №195/196 Київ – Львів – Івано-Франківськ відправлятиметься з Києва 16 та 18 лютого о 07:37, стоятиме у Львові 14:46-15:06, прибуття до Івано-Франківська о 18:18. Зворотно відправлення з Івано-Франківська 16 та 18 лютого о 19:25, Львова 21:54-23:05, прибуття до Києва наступного дня о 06:19.

Крім того, зі Львова до Києва 16 та 18 лютого вирушить у свій рейс поїзд №192/191 Львів – Київ, який відправлятиметься з міста Лева об 11:55 та прибуватиме до столиці о 22:09.

Квитки на рейси будуть доступні у застосунку "Укрзалізниці", чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.