Розробник "гнучких Ipad" для Путіна збанкрутував. Росія вклала у нього щонайменше $400 мільйонів
Російська державна корпорація "Роснано" вирішила звернутися до Арбітражного суду Москви із заявою про визнання банкрутом своєї портфельної компанії ТОВ "Пластік Лоджік", створеної для реалізації проєкту гнучких планшетів, який представляли Путіну.
У "Роснано" пояснили це рішення "завершенням оцінки перспектив відновлення платоспроможності компанії", передає російський Інтерфакс.
ТОВ "Пластік Лоджік" зараз на 100% належить самій корпорації "Роснано". Фірму створили у 2010 році в рамках спільного проекту "Роснано" та британської Plastic Logic для будівництва у Росії заводу з виробництва гнучких дисплеїв потужністю 100 тис. штук на рік, а також створення у Росії R&D-центру.
"Роснано" у 2010 році придбало 33,75% акцій Plastic Logic за $300 млн. Крім того, "Роснано" надало гарантії щодо залучення запозичень на $100 млн. У жовтні 2011 року "Роснано" збільшило частку у капіталі Plastic Logic до 43,84%.
У 2011 році Анатолій Чубайс, який очолював тоді "Роснано", презентував проєкт на той час прем'єр-міністру РФ Путіну і розповів про плани використання планшетів на пластиковій основі в російських школах. Проте проект так і не було реалізовано.
Проведена у 2014 році перевірка компанії встановила, що "Роснано" витратило 7,1 млрд рублів на придбання 44% акцій ірландської Plastic Logic Holding. Потім кошти майже відразу були переведені в Plastic Logic Luxemburg.
Разом із цим у Росії було засновано ЗАТ "Пластік Лоджік" (пізніше перетворено в ТОВ), яке під поруку "Роснано" брало кредити в банках на 5,7 млрд рублів і видавало їх як позику компанії Plastic Logic Luxemburg під пільгові відсотки до 2020 року року. На ці кредитні гроші Plastic Logic Luxemburg купував акції свого кредитора - російської "Пластік Лоджік".
В результаті цієї схеми на рахунках зарубіжної Plastic Logic Luxemburg (з урахуванням складної системи взаємозаліків) було понад 5 млрд рублів, а на рахунках російського "Пластік Лоджік", яке на той момент безпосередньо не належало "Роснано", залишилося до 2013 року 620 млн рублів. У підсумку, технології так і не було закуплено, а завод у Росії так і не збудовано.
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Прошу злиття цієї технології не вважати зрадою!
я би зміг це не зробити
за 1%
https://www.youtube.com/watch?v=zLaKr7qUtwg
У них застосовується пластиковий екран. І по факту це звичайна читалка з чорно-білим екраном. І усіма притаманними такій технології недоліками - чорним спалахами при перегортанні сторінок та затримкам при оновленні сторінки. Ось і все.
А ось його презентація чубайсом:
https://www.youtube.com/watch?v=zLaKr7qUtwg