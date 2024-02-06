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Новини
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Уряд призупинив або відклав частину видатків без грошей від ЄС та США, – Гетманцев

гетманцев

Уряд вимушено призупинив або переніс частину бюджетних видатків у січні в умовах відсутності фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram, коментуючи виконання держбюджету у січні 2024 року.

Він зауважив, що дефіцит держбюджету у січні становив лише 14,9 млрд грн, що є одним з найменших показників за час повномасштабної війни.

"Так, бюджетний аскетизм має свою ціну: певний відсоток планових видатків у січні (який саме ми дізнаємось пізніше) був поставлений на паузу або перенесений. Утім усі необхідні військові і соціальні видатки у межах захищених статей були профінансовані", – запевнив Гетманцев.

Він нагадав, що у січні Україна не отримувала міжнародної допомоги, за винятком фінансування від Японії на $390 млн. За словами Гетманцева, схожа ситуація зберігатиметься і у лютому.

"У нас залишається складний поточний місяць, бо за найоптимістичніших прогнозів макрофінансова допомога від ЄС надійде не раніше березня. Але впевнений, що ми впораємось, не застосовуючи допомогу "кредитора в останній інстанції", яким для бюджету під час війни є НБУ", – наголосив Гетманцев.

Читайте також: Без грошей від ЄС та США: Видатки держбюджету України впали у січні втричі

Як повідомлялося, за попередніми даними, доходи загального фонду державного бюджету у січні 2024 року зменшилися до 116 млрд гривень, порівняно із 127,1 млрд грн у грудні минулого року.

При цьому фактичні державні запозичення до загального фонду бюджету за січень 2024 року становили 43,28 млрд грн, або 34,6% від запланованих на цей період. 

Водночас касові видатки загального фонду держбюджету у січні впали до 149,5 млрд гривень. Для порівняння, у грудні 2023 року видатки загального фонду держбюджету становили 401,4 млрд гривень, у листопаді – 285,7 млрд гривень, у жовтні минулого року – 228,5 млрд грн.

У підсумку, за січень 2024 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 14,9 млрд грн, порівняно з 285 млрд грн у грудні минулого року та 145,1 млрд грн – у листопаді.

Автор: 

держбюджет (1569) Гетманцев Данило (477)


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Топ коментарі
+12
Пенсіонери України, ВЄБАЧТИ, зелене кодло ВАС трохи кинуло на обісцяне підвищення виплат і доплат...!!!
А бувшим суддям по 200000 грн пенсії та виплату на комуналку як завжди на усі 100%...!!!
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06.02.2024 15:28
+8
Може,від участі у євробаченні відмовились?
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06.02.2024 14:53
+7
невже з/п депутатам та ОП затримають?
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06.02.2024 14:36
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невже з/п депутатам та ОП затримають?
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06.02.2024 14:36 Відповісти
Ніт.
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06.02.2024 14:46 Відповісти
не на часі
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06.02.2024 15:35 Відповісти
так займіть у бєні з ахмєткой
та і єрмак міг би перекрити нестачу
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06.02.2024 14:42 Відповісти
Гуси ощипані і готові до зажарки
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06.02.2024 14:48 Відповісти
смертельное дыхание денацификации.........
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07.02.2024 10:26 Відповісти
Може,від участі у євробаченні відмовились?
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06.02.2024 14:53 Відповісти
ой, а що трапилось? голова рахункової палати боком лізе?
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06.02.2024 14:55 Відповісти
Слуги Єрмака,витягуйте з офшорів те,що сп#здили,поки в народу терпіння не лопнуло.
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06.02.2024 15:27 Відповісти
не на часі
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06.02.2024 15:36 Відповісти
Пенсіонери України, ВЄБАЧТИ, зелене кодло ВАС трохи кинуло на обісцяне підвищення виплат і доплат...!!!
А бувшим суддям по 200000 грн пенсії та виплату на комуналку як завжди на усі 100%...!!!
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06.02.2024 15:28 Відповісти
Що? Ще не всіх гусей общипав?
А менше красти не пробували?
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06.02.2024 15:37 Відповісти
А нічого і не буде. Або якщо і буде то мінімум. 50 лярдів від ЄС напряму прив'язані від виконання Зельоними реформ. А це означає дійсний. а не фіктивний запуск антикорупційних органів, судів, зміна законів, і т.д. А Зельониє самі собі руки не відріжуть, шийки в петлю не засунуть, і стільчик з під ніг не відкинуть. Тому буде галасливе шоу по імітації бурхливої діяльності, і крики про зраду від партнерів.
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06.02.2024 16:18 Відповісти
Ще б тебе призупинити, мразота!
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06.02.2024 17:19 Відповісти
Хуже не будет? Хоть поржем? Сделано их ще раз? Тьфу, ***...
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06.02.2024 18:55 Відповісти
Цей під@р геьманцев є агень фсб! Які є ще питання?
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06.02.2024 21:57 Відповісти
Один месяц минус 14, другой минус 285 и 145.а в чем причина?
Накануне голосования в сенате надо ли такие цифры выкладывать?
Что значит перенёс? В балансе же долг отражается. Кручу верчу ******* хочу.
Когда бюджетом рулит гетьманцев, быть беде
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07.02.2024 03:28 Відповісти
хто забув, то нагадую, що це називається: "кінець епохи бідності!"
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07.02.2024 04:28 Відповісти
ой ой, ви подивіться які у штатах в нас розумні. Про вторгнення згадувати команди не дали.

*Дуже прикольно так казати, ховаючи по факту те, що ми про 2 різні світи зараз говоримо. Як жили до повномасштабного і як зараз. Це зовсім різне.
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07.02.2024 15:19 Відповісти
Питаннячка. Перше. Чи міг відомий агент ФСБ Сівкович, по сумісництву депутат ВР, мати помічника не в темі? Ні. Друге. Чи знають керівники "слуг", що Гетьманцев - шістка агента ФСБ? Безумовно. Третє. Хтось вірить, що шістка агента ФСБ працює на коритсь України?
Останнє. Як ще може хтось вірити, що влада зелених не шкідники, саботажники і запроданці кремля, коли вони тримають таку людину, як Гетьманцев.
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07.02.2024 08:30 Відповісти
Ну нормальна історія. Що не треба зараз перенесли. Критичне закрили, інфляцію втримали, допомоги дочекались. Гуд.
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07.02.2024 15:17 Відповісти
Все буде добре. Отримаємо допомогу і від ЄС, і від США) Зараз вони вирішать свої питання з Конгресом.
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07.02.2024 17:07 Відповісти
так вже Європа погодила допомогу, більше мільярда отримуватимемо
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07.02.2024 19:35 Відповісти
Сьогодні якраз розглянули і американську допомогу, погоджено 50 млрд на рік то має вистачити нам протриматись
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07.02.2024 19:53 Відповісти
Я вірю, що питання фінансової допомоги буде вирішено!
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08.02.2024 13:16 Відповісти

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