Уряд призупинив або відклав частину видатків без грошей від ЄС та США, – Гетманцев

Уряд вимушено призупинив або переніс частину бюджетних видатків у січні в умовах відсутності фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram, коментуючи виконання держбюджету у січні 2024 року.

Він зауважив, що дефіцит держбюджету у січні становив лише 14,9 млрд грн, що є одним з найменших показників за час повномасштабної війни.

"Так, бюджетний аскетизм має свою ціну: певний відсоток планових видатків у січні (який саме ми дізнаємось пізніше) був поставлений на паузу або перенесений. Утім усі необхідні військові і соціальні видатки у межах захищених статей були профінансовані", – запевнив Гетманцев.

Він нагадав, що у січні Україна не отримувала міжнародної допомоги, за винятком фінансування від Японії на $390 млн. За словами Гетманцева, схожа ситуація зберігатиметься і у лютому.

"У нас залишається складний поточний місяць, бо за найоптимістичніших прогнозів макрофінансова допомога від ЄС надійде не раніше березня. Але впевнений, що ми впораємось, не застосовуючи допомогу "кредитора в останній інстанції", яким для бюджету під час війни є НБУ", – наголосив Гетманцев.

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Як повідомлялося, за попередніми даними, доходи загального фонду державного бюджету у січні 2024 року зменшилися до 116 млрд гривень, порівняно із 127,1 млрд грн у грудні минулого року.

При цьому фактичні державні запозичення до загального фонду бюджету за січень 2024 року становили 43,28 млрд грн, або 34,6% від запланованих на цей період.

Водночас касові видатки загального фонду держбюджету у січні впали до 149,5 млрд гривень. Для порівняння, у грудні 2023 року видатки загального фонду держбюджету становили 401,4 млрд гривень, у листопаді – 285,7 млрд гривень, у жовтні минулого року – 228,5 млрд грн.

У підсумку, за січень 2024 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 14,9 млрд грн, порівняно з 285 млрд грн у грудні минулого року та 145,1 млрд грн – у листопаді.