Пункти пропуску на кордоні з Польщею досі не запрацювали на повну потужність

Розблоковані після протестів перевізників пункти пропуску на кордоні з Польщею ще не відновили роботу на всю потужність.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач за результатами зустрічі із заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганцажем.

За його словами, Міністерство інфраструктури Польщі має домовленості з протестувальниками до 1 березня, обидві країни наразі спільно працюють, щоб блокада кордону не відновилась після цієї дати.

Наразі ситуацію на кордоні оцінюють так:

онлайн-черги, що сягали кількох тижнів тепер рахуються у кілька днів, десь їх взагалі немає.

не всі розблоковані пункти пропуску працюють на повну потужність. А саме – "Рава-Руська – Гребенне" та "Краківець – Корчова". Вони не дотягують і до 50% виконання меморандуму. А це ключове для того, щоб черг не було взагалі;

водночас "Ягодин – Дорогуськ" не просто відновив пропускну здатність, а покращив навіть ті показники, що були ще до блокади.

на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" після запуску пілоту без реєстрації в єЧерзі зменшилась кількість вантажівок, що щоденно перетинають кордон. Раніше це було близько 150 порожніх, зараз – 70-80.

Як наголосив Деркач, найбільша проблема зараз – ветеринарна та фітосанітарна черги. Це товари, переважно агропродукція, для якої Польща запровадила окремий контроль. Час очікування в онлайні на перетин кордону для таких вантажівок може сягати 20 днів.

"Для економіки ж важливо використовувати кожен пункт пропуску на повну потужність. Головне: на пункти пропуску для завантажених мають їхати вантажі, а не порожні.

Звичайно, на зменшення всіх черг впливає також сезонність – тобто зменшення вантажопотоку загалом", – зазначив урядовець.

Наступного тижня сторони спільно працюватимуть на кордоні, щоб знайти шляхи для покращення показників перетину кордону та мінімізації будь-яких черг.

Раніше повідомлялося, що польські фермери анонсували на 9 лютого новий загальнонаціональний страйк, який триватиме до 10 березня.