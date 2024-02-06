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Новини
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Україна імпортувала аграрної продукції за рік на $7,1 мільярда, найбільше – з Польщі

продукти

Упродовж 2023 року в Україну було ввезено агропродукції на $7,1 млрд, що майже на 13% більше, ніж у 2022 році, коли імпорт агропродовольчої продукції становив $6,3 млрд.

Про це повідомив провідний науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Богдан Духницький.

За його словами, країни-члени Євросоюзу утримали торік свої позиції основного постачальника сільськогосподарської продукції до України.

Торік вартість поставок з ЄС збільшилася проти показників 2022 року на 9% і становила в підсумку $3,68 млрд. При цьому частка країн ЄС п’ятий рік поспіль перевищила половину вітчизняного імпорту агропродовольства і склала 51,6 %.

Показники імпорту з інших регіонів виявились набагато меншими, зауважив експерт. Обсяги поставок продовольства з країн Азії склали $1,36 млрд (19,1%), Латинської Америки – 511 млн (7,2 %), Африки – $326 млн (4,6%). Всі вони за минулий рік також зуміли наростити продажі сільськогосподарських продуктів для потреб нашого внутрішнього ринку.

Зазначається, що починаючи з 2017 року перше місце у рейтингу основних постачальників агропродукції до України утримує Польща. Минулоріч вона продала нашій країні сільськогосподарських товарів на $950 млн, перевищивши показник 2022 року у $881 млн.

Крім неї, вагому роль у вітчизняному імпорті відігравали: Туреччина ($627 млн), Німеччина ($534 млн), Італія ($337 млн), Норвегія ($304 млн), Франція ($282 млн), Нідерланди ($278 млн), Сполучені Штати Америки ($252 млн), Іспанія ($233 млн), Китай ($216 млн).

Загалом на ці десять країн торік припало понад 56% всього імпорту сільгосппродукції.

У структурі зарубіжних поставок до України товарів аграрного сектору традиційно домінують кілька груп продуктів:

  • плоди, ягоди і горіхи ($812 млн);
  • риба і морепродукти ($804 млн);
  • алкогольні та безалкогольні напої ($719 млн);
  • вироби з тютюну ($494 млн);
  • різні харчові продукти ($473 млн);
  • насіння й плоди олійних культур ($411 млн);
  • відходи, корми для тварин ($411 млн);
  • овочі ($373 млн).

Ці продукти сформували 63% вартості імпорту агропродукції нашою країною.

За словами науковця, імпорт продовольства в Україну 2023 року став четвертим за вартісними обсягами за часів незалежності, знову продемонструвавши здатність відновлюватись, завдяки поступовій адаптації бізнесу й споживачів до функціонування економіки в умовах війни.

Автор: 

аграрії (1312) імпорт (2315)


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Топ коментарі
+8
Треба блокувати кордон з польщою
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06.02.2024 15:19
+6
Алкогольні напої та вироби з тютюну це тепер аграрний сектор...
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06.02.2024 15:24
+3
Щодо Пшекляндії- тупа брехня!! Може,за даними нашої корумпованої митниці пшеки стільки й продали,але насправді ввезення з Пшекії багаторазово маштабніше. На всіх базарах є цілі павільйони з пшекляндським барахлом,там навіть пояснень укрмовою немає. Всі ці товари ввозяться бусиками,начеб-то для себе,а потім воно розвозиться по всій краї. Мито не сплачується,митника залатили на кишеню і вперед,і всі це знають.
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06.02.2024 15:45
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Треба блокувати кордон з польщою
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06.02.2024 15:19 Відповісти
Алкогольні напої та вироби з тютюну це тепер аграрний сектор...
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06.02.2024 15:24 Відповісти
Ага тютюн і пшеницю напевно в шахтах добувають - ці знамениті тютюнові і пшеничні шахти .
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06.02.2024 17:43 Відповісти
Андропов робив горілку з нафти )))
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06.02.2024 18:23 Відповісти
Теперка зрозуміло чому саудити підтримали зниження цін на нафту у 1980 х - вони не хотіли шоб їх населення спилося .
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06.02.2024 18:29 Відповісти
Адвокати польщі , захисники польських хлопчиків в трусіках блокувальників,

де ви ? потрібен ваш коментар
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06.02.2024 15:25 Відповісти
Поляки щось збирались блокувати ? Пора вже для них вимоги ставити - якщо один не добрий погляд у бік України - тоді заборона покупати у поляків І ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО РУМУНАМ
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06.02.2024 15:26 Відповісти
Щодо Пшекляндії- тупа брехня!! Може,за даними нашої корумпованої митниці пшеки стільки й продали,але насправді ввезення з Пшекії багаторазово маштабніше. На всіх базарах є цілі павільйони з пшекляндським барахлом,там навіть пояснень укрмовою немає. Всі ці товари ввозяться бусиками,начеб-то для себе,а потім воно розвозиться по всій краї. Мито не сплачується,митника залатили на кишеню і вперед,і всі це знають.
показати весь коментар
06.02.2024 15:45 Відповісти
Цілковито з вами погоджуюсь у всьому окрім неадекватної назви Польщі.
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06.02.2024 16:03 Відповісти
велика аграрна країна імпортує звичайне сало і молоко
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06.02.2024 16:30 Відповісти

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