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Новини
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Санкції працюють: Російська залізниця поскаржилась на дефіцит локомотивів через брак імпортних деталей

зерно,ржд

З кінця 2023 року держкомпанія "Російська залізниця" (РЖД) стикається з дефіцитом локомотивів, адже обсяги ремонтів рухомого складу та їх тривалість значно зросли через нестачу імпортних деталей.

Про це свідчить звіт монополіста і підтверджують джерела російської газети "Вєдомості" в галузі.

За словами представника держмонополії, ситуація "особливо загострилася" у четвертому кварталі 2023 року і зараз РЖД намагається "максимально швидко" вирішити цю проблему з сервісними компаніями.

Співрозмовник видання пояснив, що номінально локомотивів для перевезення вантажів вистачає, але насправді спроможність російської залізниці їх перевозити зменшуються.

Найбільше внаслідок масового простою локомотивів у ремонті страждає Свердловська залізниця, стверджує джерело газети, близьке до РЖД. За його словами, ремонти проводяться не якісно, через що локомотиви часто ламаються в дорозі.

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Гендиректор російського агентства "Infoline-аналітика" Михайло Бурмістров зауважує, що сервісні компанії мають забезпечувати коефіцієнт технічної готовності (КТГ) локомотивного парку на рівні 95%, але до середини 2023 року цей показник знизився до 93%, а у січні 2024 року був ще нижчим.

Загалом на мережі РЖД знаходиться близько 20 тис. одиниць тягового рухомого складу всіх видів. За ремонт близько 15 тис. з них відповідає "Локотех" (структура "Трансмашхолдингу"), а за 5 тис. – "СТМ-сервіс". Раніше РЖД перевела персонал своїх локомотиворемонтних депо до штату цих компаній.

Представник "СТМ-сервісу" пояснив проблеми з ремонтом тим, що довелося переглядати імпортну номенклатуру запчастин, зокрема через санкції сервісна компанія втратила доступ до мастил, підшипників, електронних компонентів тощо.

Крім труднощів із закупівлею імпортних деталей існує й проблема дефіциту кадрів через мобілізацію, каже Бурмістров.

За словами аналітика, у Росії зараз активно вводять в експлуатацію локалізовану техніку, але вона частіше ламається через "дитячі хвороби", а її кількості не вистачає. У 2023 році РЖД закупила 557 нових локомотивів.

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залізниця (825) росія (14184) санкції (4380) локомотиви (110)


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най замовляють на Луганськтепловозі... вони ж так посприяли розвитку підприємства...
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06.02.2024 15:24 Відповісти
Санкції працюють
У 2023 році РЖД закупила 557 <!!!> нових локомотивів. Джерело: https://biz.censor.net/n3471861
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06.02.2024 15:25 Відповісти
А Укрзалізниця не скаржиться на брак локомотивів та вагонів, які були подаровані окупанту, починаючи з 2014?
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06.02.2024 15:26 Відповісти
У 2023 році РЖД закупила 557 нових локомотивів

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06.02.2024 16:49 Відповісти
Висер. Бо кислобздіям жовтопикі допоможуть
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06.02.2024 18:41 Відповісти

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