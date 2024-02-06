"Оператор ГТС" зекономив 3 мільярди завдяки зменшенню використання паливного газу на 33%

"Оператор газотранспортної системи України" у 2023 році на 33% скоротив використання паливного газу та на 59% – технологічні витрати. Це дозволило заощадити понад 3 млрд грн.

Як зазначили в компанії, використання природного газу – одна з найбільших статей виробничих витрат "Оператора ГТС", тому компанія працює над зменшенням використання газу для виробничо-технологічних потреб.

У 2023 року суттєву економію дало впровадження програми із понад 40 заходів.

Зокрема, оператор працює над скороченням витрат газу через вдосконалення регламентів проведення робіт, заміну та модернізацію газовимірювального обладнання (перехід від діафрагмових лічильників до ультразвукових).

Враховуючи, що українська ГТС працює у непроєктних режимах (скорочення обсягів транспортування, використання реверсу), фахівці ОГТСУ проводять розрахунки та моделюють нові режими роботи, щоб скоротити затрати при транспортуванні газу.

Витрати газу ОГТСУ

Як повідомлялося, восени 2023 року Кабінет міністрів передав в управління Міністерства енергетики корпоративні права ТОВ "Оператора ГТС України".