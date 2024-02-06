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Новини
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Без грошей від ЄС та США: Резерви Нацбанку зменшились за місяць на $2 мільярди

Золотовалютні резерви зменшуються

Станом на 1 лютого 2024 року міжнародні резерви України становили $38,53 мільярда, зменшившись за місяць на 4,9% або на $1,98 млрд.

Як повідомили у пресслужбі Нацбанку України, зниження резервів зумовили валютні інтервенції НБУ для підтримки курсу гривні, виплати України за зовнішнім боргом та зменшенням обсягу міжнародної допомоги.

Зокрема, Національний банк у січні продав на валютному ринку $2,55 млрд, а викупив до резервів – лише $16 млн. У підсумку чистий продаж валюти НБУ в січні становив $2,53 млрд.

При цьому на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті за місяць спрямували $441,6 млн:

  • $368,5 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • $69,6 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $3,5 млн – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку у січні надійшло $898,9 млн, у тому числі:

  • $512,1 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
  • $386,8 млн – позикові та грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк.

Крім того, внаслідок переоцінки фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) їх вартість у січні збільшилася на $86,3 млн.

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"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту", – зазначили у НБУ.

Як повідомлялося, станом на 1 січня міжнародні резерви України становили $40,51 млрд, у грудні вони зросли на 4,4% завдяки надходженню міжнародної фінансової допомоги.

Автор: 

валюта (2164) валютний резерв (195) держбюджет (1569) НБУ (9267) золотовалютний резерв (248)


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Топ коментарі
+14
Це все, що треба знати про гучні заяви міністра економіки та голови НБУ про їх досягнення.
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06.02.2024 16:44
+8
А тим часом.... Поки на фронті усього не вистачає, гинуть люди та проблеми з фінансуванням, комусь дуже весело, бо кошти замість фронту направили на підготовку
до Євробачення та виділили 10 999 811 грн.
Тих хто направляє кошти замість фронту на розвати, судити за державну зраду!
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06.02.2024 18:01
+4
На Банковой печаль
Деньги водопадом с Запада не льются
А президент больше похож на Золушку ,бегущую с бала
Когда даже карета - уже не карета
А тыква
В украинском варианте - ГАРБУЗ
Не пора ли дать президенту гарбуза?
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06.02.2024 17:09
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Правила форума Рада форумчан
Це все, що треба знати про гучні заяви міністра економіки та голови НБУ про їх досягнення.
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06.02.2024 16:44 Відповісти
І ще майже половина від цієї цифри лежить під матрацами у 10 осіб.
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06.02.2024 17:08 Відповісти
На Банковой печаль
Деньги водопадом с Запада не льются
А президент больше похож на Золушку ,бегущую с бала
Когда даже карета - уже не карета
А тыква
В украинском варианте - ГАРБУЗ
Не пора ли дать президенту гарбуза?
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06.02.2024 17:09 Відповісти
В Києві купити нормальні долари чи зняти з депозиту в державних банках вже місяць не можливо - спеціально розвезли по відділенням долари тільки строго зразка.
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06.02.2024 17:13 Відповісти
Такі?
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06.02.2024 17:29 Відповісти
А що не так з доларами старого зразка? А євро можно купити?
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06.02.2024 17:57 Відповісти
Може треба ті гроші у Рєзнікова взяти?
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06.02.2024 17:56 Відповісти
А тим часом.... Поки на фронті усього не вистачає, гинуть люди та проблеми з фінансуванням, комусь дуже весело, бо кошти замість фронту направили на підготовку
до Євробачення та виділили 10 999 811 грн.
Тих хто направляє кошти замість фронту на розвати, судити за державну зраду!
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06.02.2024 18:01 Відповісти
Де там "зелені" і "голубі" експерти, що у встому винна Гончарєва? Що, не виходить і тут у "слуг", коли США і ЄС перестали просто так давати валюту? А як випєндривались, навіть довго думати не прийдеться - вмикнуть верстат, запустять гіперінфляцію і приймуть закони, щоб вижати з наріду валюту, яку вони купили для себе і як завжди, просто кинуть.
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06.02.2024 18:54 Відповісти
Якщо зайти до "Зе" (слуг народу), то можна не один бюджет знайти! На все вистачить!
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07.02.2024 11:52 Відповісти

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