Без грошей від ЄС та США: Резерви Нацбанку зменшились за місяць на $2 мільярди

Станом на 1 лютого 2024 року міжнародні резерви України становили $38,53 мільярда, зменшившись за місяць на 4,9% або на $1,98 млрд.

Як повідомили у пресслужбі Нацбанку України, зниження резервів зумовили валютні інтервенції НБУ для підтримки курсу гривні, виплати України за зовнішнім боргом та зменшенням обсягу міжнародної допомоги.

Зокрема, Національний банк у січні продав на валютному ринку $2,55 млрд, а викупив до резервів – лише $16 млн. У підсумку чистий продаж валюти НБУ в січні становив $2,53 млрд.

При цьому на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті за місяць спрямували $441,6 млн:

$368,5 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$69,6 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$3,5 млн – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку у січні надійшло $898,9 млн, у тому числі:

$512,1 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

$386,8 млн – позикові та грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк.

Крім того, внаслідок переоцінки фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) їх вартість у січні збільшилася на $86,3 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту", – зазначили у НБУ.

Як повідомлялося, станом на 1 січня міжнародні резерви України становили $40,51 млрд, у грудні вони зросли на 4,4% завдяки надходженню міжнародної фінансової допомоги.