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Програма компенсацій за сільгосптехніку дозволить створити майже 9000 робочих місць, – Свириденко

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Реалізація програми часткової компенсації аграріям вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва дозволить створити приблизно 9 тис. нових робочих місць і залучити 1,5 млрд грн додаткових податків у бюджет.

Такі підрахунки Міністерства економіки озвучила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"На програму компенсації 25% коштів за придбану сільгосптехніку вітчизняного виробництва в держбюджет цього року закладено 1 млрд грн. За підрахунками, коштів вистачить для підтримки приблизно 4 тис. заявок. Свого часу ця програма подвоїла частку вітчизняної сільгосптехніки на внутрішньому ринку та дозволила запустити виробництво нової техніки, яку раніше не випускали. Ми маємо сподівання цей результат перевершити", – сказала Свириденко.

Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується коштом бюджету, до початку широкомасштабного вторгнення включав понад 200 вітчизняних виробників сільгосптехніки та 17 тис. позицій техніки та різноманітного обладнання.

Найближчим часом Міністерство економіки планує оголосити подання оновлених заявок виробників. Очікується, що після оновлення перелік так само міститиме сотні виробників.

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аграрії (1312) компенсації (330) сільське господарство (505) техніка (309)


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