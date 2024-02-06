Новим морським коридором перевезли 20 мільйонів тонн вантажів. 70% – агропродукція

За пів року роботи українського морського логістичного коридору було перевезено близько 20 млн тонн вантажів.

"Новим зерновим коридором вже пройшли понад 660 кораблів, які перевезли близько 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. 70% з цих вантажів – це аграрна продукція наших сільгоспвиробників", – повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 6 лютого.

За словами Шмигаля, Україна в січні вийшла на довоєнні обсяги експорту морем, а по загальному обсягу експорту вже наближаєится до показників, які були до повномасштабного вторгнення.

Минулого місяця в грошовому еквіваленті загальний український експорт склав $3,1 млрд, з них $1,9 млрд – це морський експорт.

"Це допомагає нам акумулювати внутрішні ресурси. Адже кожна гривня, яка надходить до бюджету від експортної торгівлі, йде на оборону. На краще забезпечення військових, на дрони та боєприпаси, на інноваційні продукти ОПК та багато іншого", – резюмував прем'єр.

Що відбувається з українським експортом?

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року обсяги експорту українських товарів склали майже 100 млн тонн, що на 112 тисяч тонн більше, ніж у 2022 році. Втім, у вартісному вимірі показник впав на 18,7% – до $35,8 млрд. Це один з найнижчих показників за останнє десятиліття.

Обсяги експорту товарів почали зростати з осені минулого року завдяки роботі нового коридору до портів Великої Одеси під охороною ЗСУ. Зокрема, у грудні завдяки морському коридору експорт агропродукції з України зріс до 7,2 млн тонн. Більше з початку повномасштабної війни (7,45 млн тонн) було лише у березні 2022 року.

Нагадаємо, у липні Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль. Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам.

Своює чергою Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси. Спочатку судновласники побоювалися використовувати новий маршрут, оскільки Росія погрожувала розглядати будь-які кораблі, які пливуть до України, як потенційні цілі. Тим не менш, хоча кількість суден зростає, безпекові ризики залишаються незмінними.