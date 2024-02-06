Нафта в обмін на банани: Росія почала імпортувати фрукти з Індії

Росія почала імпортувати банани з Індії, у січні відправили першу партію, наступна очікується до кінця лютого.

Про це повідомили у Россільгоспнагляді, пообіцявши, що імпорт бананів до РФ зростатиме, пише російська редакція Forbes.

У відомстві додали, що "індійська сторона висловила зацікавленість у розширенні асортименту постачання фруктів, таких як банани, манго, ананаси, папайя та гуава на російський ринок".

При цьому минулого тижня Россільгоспнагляд обмежив імпорт бананів з Еквадору нібито через виявлення "небезпечного карантинного для Росії" шкідника – багатоїдної мухи-горбатки. Еквадор був найбільшим експортером бананів до РФ, а Росія – найбільшим їх покупцем.

Проблеми з еквадорськими фруктами у Росії знайшли після того, як президент Еквадору Даніел Нобоа підтвердив рішення передати США стару зброю радянських зразків, яку він назвав металобрухтом, в обмін на сучасну американську.

Як повідомлялося, минулого року року Індія стала найбільшим імпортером російської нафти, яка продавалася зі значними знижками після того, як західні країни призупинили її імпорт через вторгнення РФ в Україну.

Російські компанії не можуть витратити рупії на мільярди доларів. Як так вийшло?

За даними російського уряду, у 2023 році експорт нафти та нафтопродуктів із Росії до Європи впав до 4-5% від загального обсягу, а до 90% припадало на Індію та Китай.

Однак у російських компаній виникають проблеми з оплатою експортованої до Індії нафти. Уряд країни не хоче, щоб державні нафтопереробні заводи платили за нафту з Росії китайськими юанями, а отримувати платежі у доларах та євро компанії з РФ не можуть через санкції.

Відтак, Росія щомісяця накопичувала до $1 мільярда у рупіях, що зберігаються в індійських банках. У вересні минулого року голова МЗС РФ Сергєй Лавров визнав, що в Індії на рахунках російських експортерів енергоносіїв накопичились рупії на мільярди доларів, які російські компанії не можуть використати.

Центральний банк Індії (RBI) пропонував росіянам вкладати надлишок рупій у місцеві цінні папери, зокрема державні облігації Індії. Ще один варіант передбачає інвестиції російських компаній на індійських ринках капіталу або ж використання запасів рупій для інвестицій в індійські інфраструктурні проєкти в обмін на акції. Але категорично проти цього виступає російська влада. Ще одним з варіантів вирішення проблеми міг би стати імпорт товарів з Індії до РФ.

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