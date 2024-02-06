Шмигаль доручив розробити механізм закупівлі систем РЕБ за кошти місцевих бюджетів

Президент України Володимир Зеленський під час координаційної наради у Кропивницькому дав доручення уряду розробити механізм закупівлі систем РЕБ коштом обласних і місцевих бюджетів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 6 лютого.

"Прошу віцепрем'єр-міністра з інновацій, віцепрем'єр-міністра з відновлення, міністра оборони напрацювати такий механізм закупівель, опрацювати питання взяття на баланс закупленого обладнання та включення його в загальну систему, що оборонятиме нашу критичну інфраструктуру", – сказав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підписав закони про пільги на ввезення засобів РЕБ та пластин для бронежилетів.

Ці закони передбачають звільнення від сплати ПДВ та мита при ввезенні в Україну засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), радіолокаційних комплексів та пластин для бронежилетів для потреб оборони.