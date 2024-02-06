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Шмигаль доручив розробити механізм закупівлі систем РЕБ за кошти місцевих бюджетів

шмигаль

Президент України Володимир Зеленський під час координаційної наради у Кропивницькому дав доручення уряду розробити механізм закупівлі систем РЕБ коштом обласних і місцевих бюджетів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 6 лютого.

"Прошу віцепрем'єр-міністра з інновацій, віцепрем'єр-міністра з відновлення, міністра оборони напрацювати такий механізм закупівель, опрацювати питання взяття на баланс закупленого обладнання та включення його в загальну систему, що оборонятиме нашу критичну інфраструктуру", – сказав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підписав закони про пільги на ввезення засобів РЕБ та пластин для бронежилетів.

Ці закони передбачають звільнення від сплати ПДВ та мита при ввезенні в Україну засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), радіолокаційних комплексів та пластин для бронежилетів для потреб оборони.

Автор: 

закупівлі (2605) Шмигаль Денис (1485) РЕБ (22)


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яка краса... спочатку ЗЕлені курви у листопаді 2023 протягують закон про вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів на користь держбюджету, який підписав зе-лідор. І робилося це все під приводом, що мовляв, треба ж акумулювати державі (читай - офісу преЗЕдента) гроші на закупівлю дронів та іншої зброї. Не пройшло й 3 місяців і...ОП-ЛЯ-ЛЯ, місцевим бюджетам, в яких і так вже відібрали у листопаді 2023 гроші з ПДФО, тепер пропонують за гроші тих самих місцевих бюджетів купляти те, що має купувати вже центральна влада (читай - офіс преЗЕдента), яка у лютому 2023 всім розповідала, що ПДФО з місцевих бюджетів вилучають саме на закупівлю дронів та іншої зброї... Бляха муха, це просто ППЦ!!! Немає слів...
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06.02.2024 22:07 Відповісти

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