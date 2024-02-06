"Стратегічне питання": Зеленський доручив створити Сил безпілотних систем у ЗСУ

Президент Володимир Зеленський доручив створити у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем, які відповідатимуть за використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних дронів.

Про це Зеленський заявив у своєму вечірньому відеозверненні, повідомляється на сайті голови держави.

"Стратегічне питання. Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил – Сил безпілотних систем. І це не питання майбутнього – це те, що повинне дати цілком конкретний результат уже найближчим часом", – наголосив Зеленський.

Він зауважив, що дрони вже довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі.

"Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих фахівців у цю сферу. Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду загалом", – додав президент.

Згідно із указом президента №51/2024 від 6 лютого "Про нарощування спроможностей сил оборони" Кабміну із залученням Генштабу ЗСУ доручено "опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України".

Як повідомлялося, загалом у 2024 році держава планує закупити щонайменше мільйон дронів.