Танки Leopard, снаряди та системи ППО: Rheinmetall оприлюднила плани на постачання озброєння Україні

Німецька компанія Rheinmetall оприлюднила плани на постачання озброєння та техніки для України на 2024-2025 роки. Серед запланованих поставок – боєприпаси, танки, БМП, системи ППО та інша техніка.

"Rheinmetall є єдиним оборонним підрядником, здатним постачати українським військовим велику кількість нових боєприпасів середнього та великого калібру, у тому числі 20-мм для бойової машини піхоти Marder, 40-мм боєприпаси, а також 105-мм для танка Leopard 1 та 120-мм. танкові боєприпаси для Leopard 2", – сказано в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

У компанії нагадали, що до кінця 2023 року також було виготовлено та поставлено 40 тис. із 300 тис. пострілів 35-мм боєкомплекту до зенітного танку Gepard.

"Більше того, Rheinmetall є важливим стратегічним партнером України в постачаннях 155-мм артилерійських боєприпасів: вже поставлено кілька десятків тисяч снарядів, а в 2024 році надійдуть ще десятки тисяч. У грудні 2023 року уряд Німеччини також розмістив замовлення у Rheinmetall боєприпасів у 2025 році", – наголошується в повідомленні.

Крім Німеччини, ще одна держава-член НАТО доручила компанії Rheinmetall поставити Україні велику кількість 155 боєприпасів. Снаряди будуть виготовлені іспанським виробником Rheinmetall Expal Munitions і мають бути поставлені у 2025 році.

Крім того, у 2024 році плануються поставки "у двозначному діапазоні" БМП Marder, 24 основних бойових танків Leopard 1A5, а також 5 броньованих евакуаційних машин та двох танків Leopard 1 для навчання. Ще 14 основних бойових танків Leopard 2A4 буде поставлено за дорученням урядів Нідерландів та Данії.

Очікується також продовження постачання систем ППО Skynex.

Крім того, заплановано передачу другої рятувальної станції (NATO Role 1 standard) та систем захисту від дронів SurveilSPIRE

"Окрім короткострокових поставок військової техніки, у довгостроковій перспективі Україні знадобиться допомога у відновленні власної оборонної промисловості та переорієнтації виробництва на західні стандарти. Тому в жовтні 2023 року Rheinmetall заснувала в Києві спільне підприємство з українською державною компанією АТ "Українська оборонна промисловість" (раніше "Укроборонпром") – ТОВ "Рейнметал Українська оборонна промисловість", – додали в компанії.

У даний час роботи з технічного обслуговування та ремонту вже проводяться на військовій техніці. На другому етапі в Україні також вироблятиметься бронетехніка, наприклад, бронетранспортери Fuchs/Fox, бойові машини піхоти Lynx та основні бойові танки Panther.