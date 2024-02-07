Facebook та Instagram позначатимуть зроблені штучним інтелектом зображення

Компанія Meta, яка володіє Facebook, Instagram та Threads, заявила, що планує позначати всі зображення на своїх платформах соціальних мереж, які були створені за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

"Ми співпрацюємо з галузевими партнерами, щоб узгодити загальні технічні стандарти, які сигналізують про те, коли вміст було створено за допомогою ШІ. Ці стандарти дадуть нам змогу позначати створені штучним інтелектом зображення, які користувачі публікують у Facebook, Instagram і Threads", – заявили в Meta, передає Укрінформ.

Зазначається, що найближчими місяцями компанія розпочне застосовувати ці мітки всіма мовами, які підтримуються кожним із додатків.

У компанії додали, що нині хочуть дізнатися набагато більше про те, як люди створюють і діляться контентом, зробленим завдяки ШІ.

Meta також нагадала, що вже використовує ШІ-системи для інших цілей.

"Протягом кількох років ми використовуємо ШІ-системи, щоб захистити наших користувачів. Наприклад, ми використовуємо штучний інтелект, щоб виявляти та усувати висловлювання мовою ворожнечі та інший вміст, який порушує нашу політику", – додали в компанії.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз першим у світі погодив обов’язкове регулювання штучного інтелекту.