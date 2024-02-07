БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 851 12

В українців з’явилося 1,4 мільйона нових боргів за час війни. Найбільше – за комуналку

комуналка,платіжка,субсидії

Від початку повномасштабної війни Єдиний реєстр боржників виріс ще на 1,4 мільйона заборгованостей. Переважна більшість нових боргів – 1,2 млн або 80% – з’явилися минулоріч.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Для порівняння, лише за 2021 рік до Реєстру додалось 1,5 млн записів.

Найбільше зросла кількість нових боргів по штрафах за адміністративні правопорушення та за несплату комунальних послуг – на 38% та 30% відповідно. У 2021 році кількість боргів за комуналку зросла у півтора рази.

Водночас у сфері стягнень на користь держави кількість заборгованостей майже не змінилась: 1,95 мільйона боргів. У перший рік великої війни їх кількість впала на 300 тисяч, але вже за 2023-й сягла колишнього рівня.

борги українців
Головні причини заборгованостей українців

Ще на чверть побільшало заборгованостей за штрафи через порушення ПДР. Варто зазначити, що переважна більшість – а саме дві третини цих боргів – додалися до реєстру у 2022 році. А от у категорії "Стягнення коштів" боргів поменшало на 27,5% – на противагу 2021 року, коли кількість таких заборгованостей зросла майже у півтори рази.

На 4,5% за два роки побільшало боржників по аліментах. Для порівняння, за 2021 рік їх кількість зросла на 4,7%.

Варто зазначити, що від 24 лютого 2022 року у реєстрі з’явилася категорія "Документ, що не підпадає під згадані категорії". До неї можуть входити борги з інших розділів.

Загалом наразі 8,91 мільйона боргів зафіксовано в Єдиному реєстрі боржників.

Автор: 

борг (1869) заборгованість (170)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Так списати ШмигалЮ це просто, як і борги млрд грн з калаМойського !!,
Чи це щось інше…
показати весь коментар
07.02.2024 10:40
+5
полтора ляма???? да это копейки в сравнении с барыжными доходами всякой п"здоты от руководства страны - там полторуху ляма наличкой ложат при покупке новой тачки на ррраз
показати весь коментар
07.02.2024 11:32
+5
Уважніше читайте. Це не гривень, а в кількість боргів. А так як в реєстр боргів за 100 грн не потрапляють, то більшість боргів там - на десятки тисяч і більше гривень. Отже і загальна сума боргів, вірогідно, десятки і сотні мільярдів гривень.
показати весь коментар
07.02.2024 12:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так списати ШмигалЮ це просто, як і борги млрд грн з калаМойського !!,
Чи це щось інше…
показати весь коментар
07.02.2024 10:40 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2024 21:06 Відповісти
полтора ляма???? да это копейки в сравнении с барыжными доходами всякой п"здоты от руководства страны - там полторуху ляма наличкой ложат при покупке новой тачки на ррраз
показати весь коментар
07.02.2024 11:32 Відповісти
Уважніше читайте. Це не гривень, а в кількість боргів. А так як в реєстр боргів за 100 грн не потрапляють, то більшість боргів там - на десятки тисяч і більше гривень. Отже і загальна сума боргів, вірогідно, десятки і сотні мільярдів гривень.
показати весь коментар
07.02.2024 12:16 Відповісти
Пам'ятається, свого часу, ще до війни, дуже великі борги за комуналку в Києві мала найбагатша людина країни г-н Ахметов. Цікаво: він вже сплатив ці борги?
показати весь коментар
07.02.2024 12:54 Відповісти
Борги віддають лише трУси...
показати весь коментар
07.02.2024 13:35 Відповісти
+100500!
показати весь коментар
07.02.2024 14:13 Відповісти
БРЕХНЯ!!!
Будь-який коментатор в інтернеті скаже вам, що українці лише прикидаються бідними, особливо пенсіонери.
показати весь коментар
07.02.2024 13:38 Відповісти
Через рік умножайте на 10.Все тільки починається.
показати весь коментар
07.02.2024 16:05 Відповісти
Кто би міг по міркувати,і советніка ні треба.
показати весь коментар
07.02.2024 19:34 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 