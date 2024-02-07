В українців з’явилося 1,4 мільйона нових боргів за час війни. Найбільше – за комуналку

Від початку повномасштабної війни Єдиний реєстр боржників виріс ще на 1,4 мільйона заборгованостей. Переважна більшість нових боргів – 1,2 млн або 80% – з’явилися минулоріч.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Для порівняння, лише за 2021 рік до Реєстру додалось 1,5 млн записів.

Найбільше зросла кількість нових боргів по штрафах за адміністративні правопорушення та за несплату комунальних послуг – на 38% та 30% відповідно. У 2021 році кількість боргів за комуналку зросла у півтора рази.

Водночас у сфері стягнень на користь держави кількість заборгованостей майже не змінилась: 1,95 мільйона боргів. У перший рік великої війни їх кількість впала на 300 тисяч, але вже за 2023-й сягла колишнього рівня.

Головні причини заборгованостей українців

Ще на чверть побільшало заборгованостей за штрафи через порушення ПДР. Варто зазначити, що переважна більшість – а саме дві третини цих боргів – додалися до реєстру у 2022 році. А от у категорії "Стягнення коштів" боргів поменшало на 27,5% – на противагу 2021 року, коли кількість таких заборгованостей зросла майже у півтори рази.

На 4,5% за два роки побільшало боржників по аліментах. Для порівняння, за 2021 рік їх кількість зросла на 4,7%.

Варто зазначити, що від 24 лютого 2022 року у реєстрі з’явилася категорія "Документ, що не підпадає під згадані категорії". До неї можуть входити борги з інших розділів.

Загалом наразі 8,91 мільйона боргів зафіксовано в Єдиному реєстрі боржників.