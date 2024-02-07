Україна надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі, планує експорт електроенергії до трьох країн

Ракетна атака РФ вранці 7 лютого не завдала критичних наслідків для стабільної роботи української енергосистеми. Зокрема, Україна планує експорт електроенергії до трьох країн.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що через пошкодження двох високовольтних ліній 110 кВ місцевих електромереж в Києві знеструмлено 19 400 споживачів, заклади охорони здоров’я. У Харкові через пошкодження мереж "Харківобленерго" знеструмлено близько 1000 споживачів.

Також є нові пошкодження через обстріли в мережах Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської областей. Учора ввечері росіяни знову обстріляли підстанцію "Укренерго", що розташована в прифронтовому районі на сході.

До того ж через погодні умови на ранок знеструмлено 14 населених пунктів в Волинській області.

Як додали в компанії, у ніч на 7 лютого на запит польського оператора PSE була активована аварійна допомога для енергосистеми Польщі загальним обсягом 1200 МВт-год.

Зазначається, що це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги. Вітряна погода на території Польщі сприяла роботі електростанцій на ВДЕ. Через це в години мінімального споживання польська енергосистема мала надлишок електроенергії і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні.

При цьому в Україні електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, також вистачає для забезпечення енергопостачання всіх споживачів. Хоча протягом доби на теплових електростанціях в аварійний ремонт виведено 2 енергоблоки. На атомних електростанціях знижено потужність роботи одного з енергоблоків для проведення ремонтних робіт.

Експорт електроенергії сьогодні здійснюється в нічні та денні години в Словаччину, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 1021 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 170 МВт.

Водночас імпорт електроенергії здійснюється протягом доби з Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 3 834 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 802 МВт.