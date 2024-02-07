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Новини
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Блокада повертається: Польські фермери перекриють найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною (оновлено)

фермери

З ранку 9 лютого польські фермери планують розпочати блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні вранці.

"Наразі польські митники поінформували про те, що блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" має розпочатися об 11:00 год. за київським часом 9 лютого із використанням сільськогосподарської техніки", – повідомляє Державна митна служба України.

Протестувальники обіцяють безперешкодно пропускати всі автобуси, вантажі з гуманітарної допомогою та паливом, а також по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.

Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

"Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею, інформація зʼясовується, для цього заплановані зустрічі з представниками польської митної адміністрації", – додали у Митній службі.

Як українська влада реагує на загрозу блокування кордону?

У Мінагрополітики України пообіцяли найближчим часом обговорити питання блокади українсько-польського кордону польськими фермерами з Міністерством сільського господарства Польщі.

"Міністерство вже в контакті з цього приводу з польськими колегами. Ми постійно з ними в контакті. Ми матимемо зустрічі на рівні урядів. Думаю, найближчим часом, найближчими днями будемо це питання вирішувати", – розповів заступник міністра Маркіян Дмитрасевич в ефірі телемарафону.

За його словами, фермери у багатьох країнах Європи вимагають полегшити вимоги європейського "зеленого" курсу, а також збільшити обсяги субсидій і дотацій. У Польщі фермери також вимагають від свого уряду протидіяти впливу українського агроекспорту.

Дмитрасевич також повідомив, що Міністерство сільського господарства Польщі активно проводить зустрічі з фермерами, які готуються до страйків. Вони проводились і у вівторок і заплановані на сьогодні.

Своєю чергою віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков обговорив проблему протестів польських перевізників на кордоні із міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Україна зі свого боку виконала всі заходи, які погодили раніше. Запустили пілотні проєкти на двох пунктах пропуску та плануємо продовжувати далі, на рівні заступників працює Робоча група для аналізу реалізованих заходів. Очікуємо, що польська сторона також пропрацює все, про що домовилась із протестувальниками, і з 1 березня блокада не поновиться", – сказав Кубраков.

Він додав, що водночас гострим залишається питання блокування кордону польськими фермерами.

"Відповідні шляхи вирішення напрацьовують колеги з Міністерства агрополітики України та Польщі", – додав віцепрем’єр.

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Як повідомлялося, з листопада по 16 січня найбільші пункти пропуску на українсько-польському кордоні блокували польські перевізники, які вимагали обмежити в'їзд вантажівок з українською реєстрацією до ЄС. Вони призупинили акції протесту для виконання своїх вимог до 1 березня.

Втім, навіть станом на початок лютого розблоковані після протестів пункти пропуску на кордоні з Польщею ще не відновили роботу на всю потужність.

Автор: 

кордон (1129) Польща (2428) фермер (227) блокування (188)


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Топ коментарі
+6
Не дивно, що Велика Британія вийшла із ЄС, а Швейцарія туди не поспішає.
А крім польських фермерів є ще в ЄС французські фермери із своїми інтересами і значно більшим статусом, ніж польські фермери.
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07.02.2024 14:32
+4
Французькі фермери також страйкують, але частково перекривають свої дороги (навколо міста, дорогі національного значення та автодорогі, точніше виїзди/заїзди на них). Ніхто з них не перекривав дороги перед кордоном інших країн (про це не чув). Поліція їх ганяє
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07.02.2024 14:45
+4
Ни куя святого , идет война , главная цель создать проблему Украине, кататься тракторами на границе, создавая Хауз, судя по сему это для них оргазмО ...
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07.02.2024 18:19
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Не дивно, що Велика Британія вийшла із ЄС, а Швейцарія туди не поспішає.
А крім польських фермерів є ще в ЄС французські фермери із своїми інтересами і значно більшим статусом, ніж польські фермери.
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07.02.2024 14:32 Відповісти
Французькі фермери також страйкують, але частково перекривають свої дороги (навколо міста, дорогі національного значення та автодорогі, точніше виїзди/заїзди на них). Ніхто з них не перекривав дороги перед кордоном інших країн (про це не чув). Поліція їх ганяє
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07.02.2024 14:45 Відповісти
вонюча польска гонорова
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07.02.2024 15:28 Відповісти
То були турки-брати байрактарівці, потім поляки-брати. Де поділися ці дописувачі-горлопани. Невже незрозуміло, що в Україні немає вічних друзів і вічних ворогів, я одвічні інтереси.(майже за Вінстоном). Але ж ні, треба було щоб турки, поляки, мадяри, румуни, словаки наочно показали що не існує ніякого братерства між державами, щоб більшіст,ь українців прозріли і посипали голову попелом.
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07.02.2024 16:53 Відповісти
А хто тобі сказав що поляки-брати закінчилися ? Як були -так і є . Приказку "У родині не без виродка" чув ? Так і тут . Порахуй скільки такого лайна у нас власного , будеш здивований !
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07.02.2024 21:08 Відповісти
"Поляки брати" і не почииналися ніколи. Ми побачили що на Заході межуєм із шовіністами недоімперцями. Тут всі Фаріон заплювали через те що вона образила москвомовних, а у наших західних сусідів сидять політики і мріють про поділ України і ніхто їх не кенселить, тамошнє суспільтво це сприймає нормально. Якби Фаріон сказала що треба повернути Перемишель, її б наші патріоти одразу б полякам вилали щоб в тюрму посадили.
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08.02.2024 07:18 Відповісти
Польскі клоуни виконуйте правила ЕС, неподобаються правила ЕС пішли нах з ЕС та не отримуйте жодних коштів ЕС, на свої хліба.
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07.02.2024 17:45 Відповісти
Ни куя святого , идет война , главная цель создать проблему Украине, кататься тракторами на границе, создавая Хауз, судя по сему это для них оргазмО ...
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07.02.2024 18:19 Відповісти
Ці шарамижники взагалі працюють хоть колись? Чи тільки субсидії вимагають..
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08.02.2024 02:39 Відповісти
нормальний фермер вже на полі.
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08.02.2024 08:28 Відповісти
Должен быть ответный шаг - перекрыть полякам въезд в Украину и вопрос быстро решится.
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08.02.2024 08:53 Відповісти
Місцева влада погоджує блокування кордонів. Це, звичайно, круто. Цікаво, а яка місцева влада - голова сільради (гміни), чи навіть району гміни надає дозвіл на блокування кордону? Тоді навіщо уряд у Польщі, якщо якесь село погоджує блокаду кордону? А взагалі-то це ЄС у всьому винно - замість того, щоби оштрафувати Польщу за оці вибрики, чомусь відмовчуються.
https://tvojarabota.pl/ua/novosti/na-2021-27-roki-polsha-otrimaye-z-byudzhetu-yes-160-mlrd-yevro-765 Польща отримає 160 млрд євро протягом 2021 -2027 років. З цієї суми 125 млрд євро - безповоротні дотації.
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08.02.2024 09:18 Відповісти
Припустимо, йде двітисячі "n"-ний рік. Україна член ЄС, Єврокомісія просуває рішення чи закон який не є вигідним для України. Які будуть тоді коментарі? Також дуже цікаво буде яка буде українська позиція з приводу квоти про розподіл мігрантів з Близького Сходу та сонячної Африки.
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08.02.2024 11:14 Відповісти

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