Блокада повертається: Польські фермери перекриють найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною (оновлено)

З ранку 9 лютого польські фермери планують розпочати блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні вранці.

"Наразі польські митники поінформували про те, що блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" має розпочатися об 11:00 год. за київським часом 9 лютого із використанням сільськогосподарської техніки", – повідомляє Державна митна служба України.

Протестувальники обіцяють безперешкодно пропускати всі автобуси, вантажі з гуманітарної допомогою та паливом, а також по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.

Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

"Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею, інформація зʼясовується, для цього заплановані зустрічі з представниками польської митної адміністрації", – додали у Митній службі.

Як українська влада реагує на загрозу блокування кордону?

У Мінагрополітики України пообіцяли найближчим часом обговорити питання блокади українсько-польського кордону польськими фермерами з Міністерством сільського господарства Польщі.

"Міністерство вже в контакті з цього приводу з польськими колегами. Ми постійно з ними в контакті. Ми матимемо зустрічі на рівні урядів. Думаю, найближчим часом, найближчими днями будемо це питання вирішувати", – розповів заступник міністра Маркіян Дмитрасевич в ефірі телемарафону.

За його словами, фермери у багатьох країнах Європи вимагають полегшити вимоги європейського "зеленого" курсу, а також збільшити обсяги субсидій і дотацій. У Польщі фермери також вимагають від свого уряду протидіяти впливу українського агроекспорту.

Дмитрасевич також повідомив, що Міністерство сільського господарства Польщі активно проводить зустрічі з фермерами, які готуються до страйків. Вони проводились і у вівторок і заплановані на сьогодні.

Своєю чергою віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков обговорив проблему протестів польських перевізників на кордоні із міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Україна зі свого боку виконала всі заходи, які погодили раніше. Запустили пілотні проєкти на двох пунктах пропуску та плануємо продовжувати далі, на рівні заступників працює Робоча група для аналізу реалізованих заходів. Очікуємо, що польська сторона також пропрацює все, про що домовилась із протестувальниками, і з 1 березня блокада не поновиться", – сказав Кубраков.

Він додав, що водночас гострим залишається питання блокування кордону польськими фермерами.

"Відповідні шляхи вирішення напрацьовують колеги з Міністерства агрополітики України та Польщі", – додав віцепрем’єр.

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Як повідомлялося, з листопада по 16 січня найбільші пункти пропуску на українсько-польському кордоні блокували польські перевізники, які вимагали обмежити в'їзд вантажівок з українською реєстрацією до ЄС. Вони призупинили акції протесту для виконання своїх вимог до 1 березня.

Втім, навіть станом на початок лютого розблоковані після протестів пункти пропуску на кордоні з Польщею ще не відновили роботу на всю потужність.