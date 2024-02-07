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Євросоюз виділив 85 мільярдів євро на допомогу Україні за час великої війни, – Шмигаль

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Із початку повномасштабної війни фінансова, гуманітарна та військова допомога Україні від Європейського Союзу сягнула майже 85 млрд євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, передає Інтерфакс-Україна.

"Дякую за фінансову, гуманітарну та військову допомогу. З початку повномасштабної війни ця допомога досягла майже 85 млрд євро", – сказав він.

Водночас Боррель зазначив, що якщо брати до уваги всю надану допомогу, то вона з початку повномасштабного вторгнення РФ склала 88 млрд євро, з них 28 млрд євро – допомога у вигляді військової підтримки.

За його словами, військова допомога надходитиме і надалі.

Як повідомлялося, 1 лютого лідери 27 країн-членів Європейського Союзу одноголосно домовилися про додатковий пакет фінансової підтримки України на загальну суму 50 млрд євро.

Україна розраховує отримати перший транш у межах європейського механізму Ukraine Facility на 4,5 млрд євро вже в березні.

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