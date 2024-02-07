Україна хоче переглянути правила торгівлі з ЄС в Угоді про асоціацію

Україна прагне, щоб режим торгівлі з ЄС із повним скасуванням мит був закріплений в Угоді про асоціацію з Євросоюзом.

Про це під час брифінгу з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає ЄП.

"Ми, безумовно, вітаємо рішення Єврокомісії продовжити до червня 2025 року повне скасування мит на українську продукцію. Разом із Угодою про асоціацію це рішення забезпечить Україні так званий "економічний безвіз", – сказав Шмигаль.

Він додав, що Київ не лише очікує швидкого схвалення цієї ініціативи усіма інституціями ЄС, але вважає важливим закріпити такий повністю вільний режим торгівлі в самій Угоді про асоціацію.

"Це один з головних напрямків нашої роботи цього року у торговельних відносинах з ЄС...Сподіваюсь, що відповідні переговори можуть бути анонсовані вже під час Ради асоціації", – додав глава уряду.

Шмигаль також визнав, що надто різкі зміни у торговельних потоках можуть викликати непорозуміння. "Тому наше спільне завдання – забезпечити відкриту і безбар’єрну торгівлю, яка буде відповідати інтересам як виробників з України, так і в ЄС", – резюмував він.

Раніше Єврокомісія рекомендувала продовжити ще на рік повне відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.