Україна може піти на поступки для збереження "транспортного безвізу" з ЄС, – Шмигаль

Україна готова до пошуку розумних компромісів для продовження дії угоди з ЄС щодо вантажних перевезень автомобільним транспортом – так званого, "транспортного безвізу".

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час спільного брифінгу із високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Для всіх нас дуже важливе продовження дії Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом. Це те, що ми називаємо "транспортним безвізом" і що суттєво покращує логістику між Україною та ЄС", – сказав Шмигаль.

Він наголосив, що такий підхід є вигідним і для Європейського Союзу.

"Україна готова шукати розумні компроміси і діяти на основі економічного прагматизму. Упевнений, що ми можемо разом знайти необхідні рішення", – підсумував голова українського уряду.

Як повідомлялося, фактичного скасування угоди про "транспортний безвіз" ЄС з Україною вимагають польські перевізники, які блокували українсько-польський кордон з листопада минулого року по середину січня 2024 року.

Для припинення блокади уряд Польщі пообіцяв запропонувати зміни до транспортної угоди між ЄС та Україною.

Водночас у Єврокомісії підтримують збереження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС, яка звільняє українських водіїв від необхідності отримувати дозволи для міжнародних перевезень.