Україна може піти на поступки для збереження "транспортного безвізу" з ЄС, – Шмигаль
Україна готова до пошуку розумних компромісів для продовження дії угоди з ЄС щодо вантажних перевезень автомобільним транспортом – так званого, "транспортного безвізу".
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час спільного брифінгу із високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем у Києві, передає Інтерфакс-Україна.
"Для всіх нас дуже важливе продовження дії Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом. Це те, що ми називаємо "транспортним безвізом" і що суттєво покращує логістику між Україною та ЄС", – сказав Шмигаль.
Він наголосив, що такий підхід є вигідним і для Європейського Союзу.
"Україна готова шукати розумні компроміси і діяти на основі економічного прагматизму. Упевнений, що ми можемо разом знайти необхідні рішення", – підсумував голова українського уряду.
Читайте також: Блокада повертається: Польські фермери перекриють найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною
Як повідомлялося, фактичного скасування угоди про "транспортний безвіз" ЄС з Україною вимагають польські перевізники, які блокували українсько-польський кордон з листопада минулого року по середину січня 2024 року.
Для припинення блокади уряд Польщі пообіцяв запропонувати зміни до транспортної угоди між ЄС та Україною.
Водночас у Єврокомісії підтримують збереження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС, яка звільняє українських водіїв від необхідності отримувати дозволи для міжнародних перевезень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль