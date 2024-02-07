Помпео прокоментував інвестиції VEON в Україну на $600 мільйонів: Київстар – чудова інвестиційна модель"

Нідерландська телекомунікаційна компанія VEON разом із компанією Київстар оголосили про початок реалізації інвестиційного плану на $600 мільйонів для відбудови України.

План інвестицій, розрахований на 2024-2026 роки, керівники VEON обговорили під час зустрічі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком Києва минулого тижня, повідомляє пресслужба Київстару.

У ній взяли участь засновник VEON Оггі Фабела, генеральний директор VEON Group Каан Терзіоглу та член наглядової ради директорів Київстару, колишній держсекретар США Майк Помпео.

За підсумками візиту до Києва Майк Помпео заявив, що вірить у перемогу України та її підтримку з боку США незалежно від імені наступного президента.

"Незважаючи на те, хто виграє президентські вибори через кілька місяців у США, ми надамо необхідні інструменти, щоб Україна перемогла. Це важливо для Європи, це має значення і для моєї країни. Хороші хлопці мають перемогти, а хороші хлопці – це український народ", – зазначив Помпео.

Також він зустрівся з колективом Київстару і назвав компанію "чудовою моделлю" для західних інвестицій в Україну.

"Україна має виграти цю війну не лише на полі бою, але й економічно. Приватний бізнес, зокрема міжнародні інвестори, відіграють вирішальну роль у забезпеченні цієї перемоги, яку, я впевнений, розуміють і цінують усі акціонери", – наголосив Помпео.

Своєю чергою гендиректор VEON Group Каан Терзіоглу підкреслив, що компанія не сумнівалася у необхідності підтримки України та закриття бізнесу на території держави-агресора.

"З перших днів повномасштабної війни VEON допомагає Україні. Я хотів би подякувати нашим міжнародним інвесторам за підтримку нашого виходу з ринку росії, який ми реалізували ще в жовтні 2023 року, і непохитну зосередженість на інвестуванні в Україну, включаючи зобов’язання розміром $600 мільйонів", – наголосив Терзіоглу.

Як повідомлялося, колишній держсекретар США Майкл Помпео приєднався до ради директорів українського оператора мобільного зв’язку Київстар у листопаді 2023 року.

Нагадаємо, торік Київстар вклав щонайменше $174 млн у капітальні інвестиції в Україні та розраховує розширити масштаб майбутніх інвестицій з $600 млн за три роки до $1 млрд протягом п'яти років за сприятливих ринкових умов.