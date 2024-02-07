Дніпро купить у Лейпцигу 26 трамвайних вагонів Tatra за 1 тисячі євро за штуку

Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" до кінця поточного року закупить у Лейпцигу 26 трамвайних вагонів Tatra T4D на загальну суму 31,2 тис. євро (або 1,2 тис. євро за вагон)

Як повідомляється на сайті "Прозорро", відповідний договір "Дніпровський електротранспорт" та транспортна компанія Лейпцига (Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH) підписали 7 лютого, передає Інтерфакс-Україна.

Закупівля проводилась без використання електронної системи. Згідно з договором, розрахунок за поставлену партію товару здійснюється у безготівковій формі за умови 100% передоплати протягом 10 робочих днів з дати отримання рахунку від постачальника.

При цьому договором місцем постачання трамвайних вагонів визначено Лейпциг. "Вік" трамваїв у договорі не вказано.

Парк трамваїв КП "Дніпровський електротранспорт" налічує понад 200 вагонів Tatra різних модифікацій – зокрема, лише за 2019-2021 рік місто придбало 50 вагонів Tatra T4D, та планувало придбати ще 26 2022 року.

Закон України "Про публічні закупівлі" передбачає можливість закупівлі без застосування електронної системи. Такі винятки зазвичай дозволяють укладати прямі договори з обраним замовником постачальником.