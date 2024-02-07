Найбільший постачальник ІТ-рішень для бізнесу назвав дату остаточного припинення роботи у Росії

Найбільший світовий постачальник ІТ-рішень для бізнесу – німецька компанія SAP – закриє російським клієнтам доступ до своїх хмарних сервісів з 20 березня 2024 року.

Таке повідомлення користувачі програмного забезпечення SAP у Росії отримали від російської "дочки" німецької компанії – "САП СНД", повідомляє російське агентство РБК із посиланням на копію листа.

У ньому клієнтів SAP попросили вивантажити дані з хмари до вказаної дати. Також "САП СНД" заявила про готовність "без зволікання провести переговори щодо дострокового припинення договору на хмарні послуги".

SAP – найбільший у світі постачальник програмних рішень для бізнесу: систем управління ресурсами підприємства (ERP), взаємовідносин з клієнтами (CRM), ланцюжками поставок (SCM) та інших.

Рішення SAP в Росії використовували близько 1,5 тисячі великих клієнтів: державні та фінансові організації, компанії у секторі торгівлі, логістики, промисловості. У тому числі програмним забезпеченням SAP користувалися "Російські залізниці", "Аерофлот", "Сбєрбанк", ВТБ , "Альфа-банк", X5 Group, "М.Відео-Ельдорадо", "Черкізово", майже всі нафтогазові, хімічні та металургійні компанії.

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Одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну SAP призупинила продаж своєї продукції в Росії та Білорусі, а у квітні 2022 року оголосила про рішення припинити роботу в Росії, де компанія працювала з 1992 року.

SAP закрила свої центри обробки даних і хмарний бізнес у РФ, але через укладені контракти на технічне обслуговування припинила підтримку своїх продуктів у Росії лише наприкінці 2023 року.

Тим часом у грудні 2022 року колишні співробітники офісу SAP у Росії заснували ТОВ "ЛАБ СП", яке займається підтримкою продуктів SAP та розробляє власний софт. Там обіцяли підтримувати російських клієнтів після виходу німецького розробника.