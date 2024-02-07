Обходять санкції: Російські банки везуть долари і євро з Туреччини та ОАЕ в обмін на золото

Деяким російським банкам вдалося обійти заборону на ввезення в РФ банкнот доларів і євро, міняючи готівкову валюту на золото в Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

Про це пише Bloomberg із посиланням на звіт компанії Sayari, яка займається фінансовими розслідуваннями.

Зокрема, у першому кварталі 2023 року російські фінустанови (у тому числі московський "Ланта-банк", власники якого контролюють російську золотодобувну компанію GV Gold) імпортували до Росії готівкові євро, долари та дирхами ОАЕ на загальну суму понад $82 млн.

При цьому ті ж організації, які використовувалися для доставки валюти в Росію, водночакс вивозили російське золото за кордон.

Дані Sayari свідчать, що різні російські фінустанови продовжували використовувати схему "золото в обмін на готівку" щонайменше протягом липня або серпня минулого року, поширивши географію її використання на Гонконг.

При цьому "Ланта-банк" із лютого 2023 року перебуває під санкціями США. Однак для реалізації схеми переважно використовувались компанії-посередники.

Загалом аналітики Sayari виявили 21 випадок постачання валюти на адресу російських банків з наступною передачею золота на адресу відправників банкнот. Хто був кінцевим одержувачем валюти і чи пов'язані вони з російськими підсанкційними організаціями, встановити не вдалося.

США заборонили експорт, реекспорт, продаж та постачання до Росії доларових банкнот у березні 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Тоді ж ЄС запровадив аналогічну заборону для євро.

Росія є другим за величиною виробником золота у світі і видобуває понад 330 тонн дорогоцінного металу на рік, зазначає Bloomberg. До початку війни в Україні країна була одним із найбільших експортерів золота, але експорт майже припинився після запровадження санкцій проти видобувних компаній та російських банків. З того часу основними торговими хабами для Росії стали Туреччина, ОАЕ та Китай (Гонконг).

Читайте також: Путін запровадив тотальний контроль за запасами валюти у російських компаній

Як повідомлялося, на фоні падіння курсу російського рубля минулої осені найбільші російські банки зафіксували різке зростання попиту на золоті зливки серед заможних росіян.

Водночас у Росії з 1 жовтня 2023 року почав діяти "податок на падіння курсу рубля" – експортне мито на низку товарів, у тому числі на золото, з прив'язкою до курсу російської валюти. Максимальний розмір мита становить 7%, якщо курс долара перевищує 95 рублів. Якщо ж курс американської валюти нижче 80 рублів, ставка мита становитиме 0%.