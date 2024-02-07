Обходять санкції: Російські банки везуть долари і євро з Туреччини та ОАЕ в обмін на золото
Деяким російським банкам вдалося обійти заборону на ввезення в РФ банкнот доларів і євро, міняючи готівкову валюту на золото в Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).
Про це пише Bloomberg із посиланням на звіт компанії Sayari, яка займається фінансовими розслідуваннями.
Зокрема, у першому кварталі 2023 року російські фінустанови (у тому числі московський "Ланта-банк", власники якого контролюють російську золотодобувну компанію GV Gold) імпортували до Росії готівкові євро, долари та дирхами ОАЕ на загальну суму понад $82 млн.
При цьому ті ж організації, які використовувалися для доставки валюти в Росію, водночакс вивозили російське золото за кордон.
Дані Sayari свідчать, що різні російські фінустанови продовжували використовувати схему "золото в обмін на готівку" щонайменше протягом липня або серпня минулого року, поширивши географію її використання на Гонконг.
При цьому "Ланта-банк" із лютого 2023 року перебуває під санкціями США. Однак для реалізації схеми переважно використовувались компанії-посередники.
Загалом аналітики Sayari виявили 21 випадок постачання валюти на адресу російських банків з наступною передачею золота на адресу відправників банкнот. Хто був кінцевим одержувачем валюти і чи пов'язані вони з російськими підсанкційними організаціями, встановити не вдалося.
США заборонили експорт, реекспорт, продаж та постачання до Росії доларових банкнот у березні 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Тоді ж ЄС запровадив аналогічну заборону для євро.
Росія є другим за величиною виробником золота у світі і видобуває понад 330 тонн дорогоцінного металу на рік, зазначає Bloomberg. До початку війни в Україні країна була одним із найбільших експортерів золота, але експорт майже припинився після запровадження санкцій проти видобувних компаній та російських банків. З того часу основними торговими хабами для Росії стали Туреччина, ОАЕ та Китай (Гонконг).
Як повідомлялося, на фоні падіння курсу російського рубля минулої осені найбільші російські банки зафіксували різке зростання попиту на золоті зливки серед заможних росіян.
Водночас у Росії з 1 жовтня 2023 року почав діяти "податок на падіння курсу рубля" – експортне мито на низку товарів, у тому числі на золото, з прив'язкою до курсу російської валюти. Максимальний розмір мита становить 7%, якщо курс долара перевищує 95 рублів. Якщо ж курс американської валюти нижче 80 рублів, ставка мита становитиме 0%.
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