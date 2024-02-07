G7 хоче обмежити використання Росією "тіньового флоту" для транспортування нафти

Країни G7 збираються вжити заходів для обмеження можливостей Росії щодо використання "тіньового флоту" суден для транспортування нафти.

Про це заявила Ольга Димитреску з Office of Financial Sancions Implementation (OFSI), британського регулятора, який відповідає за застосування санкцій, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо повернути ці обсяги флоту суден G7. Ми ускладнюємо завдання Росії щодо використання свого тіньового флоту, що у свою чергу поверне обсяги перевезень флоту G7, в якому постачальники послуг дотримуються стелі цін (price cap)", – сказала Димитреску.

У рамках цих зусиль проводяться обговорення з урядами різних країн світу, що торкаються питань морських та екологічних ризиків, які виникають при використанні "тіньового флоту", додала Димитреску.

"У другому кварталі, швидше за все, ми посилимо контроль за дотриманням (стелі цін, – ред.) і продовжимо вживати заходів щодо гравців, які залучені до нечесних практик. Нашим спільним пріоритетом є посилення нагляду за дотриманням та виконанням цього механізму", – зазначила вона.

Як повідомлялося, країни G7 та Євросоюзу заборонили своїм компаніям перевозити російську нафту та надавати пов'язані з її транспортуванням послуги, якщо сировина продається вище встановленої їх урядами стелі – price cap (з 5 грудня – $60 за барель).

Росія заборонила своїм компаніям реалізовувати сировину, якщо у контрактах прописано умову "стелі". По нафтопродуктах price cap набрав чинності з 5 лютого 2023 року, по легких нафтопродуктах він складає $100 за барель, по важких – $45 за барель.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів Японії та відомства з інших країн "Великої сімки" планують з 20 лютого посилити для імпортерів російської нафти правила обмеження цін.