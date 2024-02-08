Велика Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною до 2029 року (оновлено)

Велика Британія заявила, що продовжить безмитну торгівлю з Україною майже на всі товари до 2029 року, забезпечуючи Києву подальші сприятливі умови торгівлі після вторгнення Росії.

Про це пише Reuters.

Лондон скасував мита на всю свою торгівлю з Україною після початку повномасштабної війни з Росією, яка почалася два роки тому, і раніше вони домовилися, що угода діятиме до березня 2024 року.

Міністерство бізнесу та торгівлі Великої Британії заявило, що безмитна торгівля буде продовжена на всі товари на п’ять років, за винятком яєць і птиці, які будуть продовжені на два роки, і що британські фірми тільки виграють від скасування тарифів для експорту в Україну.



"Ця угода надає необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її підприємствам і людям – критично важливу для її відновлення", – сказав молодший міністр торгівлі Грег Хендс, додавши, що підтримка Британії продовжуватиметься "стільки, скільки буде потрібно".

Британія підтримує військові зусилля України, надаючи зброю та допомогу, а також сприятливі торговельні умови, включаючи нову угоду про цифрову торгівлю.

У Міністерстві економіки України повідомили, що 8 лютого 2024 року була підписана відповідна угодна.

та Міністр з питань торговельної політики Департаменту з питань бізнесу та торгівлі Сполученого Королівства та Міністр у справах Лондона Грегорі Уільям Хендс підписали Угоду № 3 у формі обміну листами, якою вносяться зміни до Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії в частині зобов’язань стосовно лібералізації торгівлі між Сторонами.

"Важливою віхою торгових відносинах між нашими країнами стало укладення у 2022 році угоди про повну лібералізацію торгівлі. Реалізація цієї угоди двостороння торгівля товарами між Україною та Великою Британією перевищила $1,4 млрд, що на 20% більше, ніж у 2022 році. Сьогодні ми уклали нову угоду, яка продовжить повну лібералізацію торгівлі ще на 5 років і значно активізує наше торговельне партнерство. Це зміцнить експортний потенціал України, сприятиме розвитку бізнесу та національної економіки", – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко

Продовження лібералізації торгівлі товарами сприятиме пожвавленню торгівлі між Україною та Великою Британією та нарощуванню вітчизняними виробниками експорту власної продукції, що традиційно постачалася на британський ринок.

Зокрема, йдеться про борошно, зерно, молочну продукцію, м’ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, цукор тощо.

Україна також матиме можливість більш гнучкого планування експортної логістики та у перспективі збільшити експорт товарів з високою доданою вартістю.

Угода набуде чинності після виконання всіх внутрішньодержавних процедур.