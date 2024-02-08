Попит на вживані авто у січні виріс на 45%. Які моделі купували найчастіше

Упродовж січня український автопарк поповнили майже 16,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 45% більше у порівнянні з січнем 2023 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%, далі йдуть дизельні – 29%, електромобілі – 16%, авто з ГБО – 5% та гібриди – 4%.

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вкотре став Volkswagen Golf.

Десять найпопулярніших моделей січня

Volkswagen Golf – 948 одиниць;

Renault Megane – 759;

Skoda Octavia – 669;

Volkswagen Passat – 599;

Volkswagen Tiguan – 369;

Nissan Leaf – 355;

Audi A4 – 347;

Audi Q5 – 334;

Nissan Rogue – 330;

Tesla Model 3 – 309.

Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 9,8 року.

Як повідомлялося, у 2023 році українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж роком раніше.