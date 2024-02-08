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Попит на вживані авто у січні виріс на 45%. Які моделі купували найчастіше

авто

Упродовж січня український автопарк поповнили майже 16,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 45% більше у порівнянні з січнем 2023 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%, далі йдуть дизельні – 29%, електромобілі – 16%, авто з ГБО – 5% та гібриди – 4%.

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вкотре став Volkswagen Golf.

Десять найпопулярніших моделей січня 

  • Volkswagen Golf – 948 одиниць;
  • Renault Megane – 759;
  • Skoda Octavia – 669;
  • Volkswagen Passat – 599;
  • Volkswagen Tiguan – 369;
  • Nissan Leaf – 355;
  • Audi A4 – 347;
  • Audi Q5 – 334;
  • Nissan Rogue – 330;
  • Tesla Model 3 – 309.

Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 9,8 року.

Як повідомлялося, у 2023 році українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж роком раніше.

Автор: 

авто (4125) купівля (1326)


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