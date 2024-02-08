Польські фермери заблокують п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною (оновлено)
У межах протестів польські фермери планують заблокувати рух у п’яти пунктах пропуску на кордоні з Україною: три – 9 лютого, ще два – 12 лютого.
Раніше про блокування пункту пропуску "Зосин – Устилуг" з 12 лютого повідомляла Державна митна служба. Пізніше українські прикордонники додали, що страйк протестувальників пошириться на п’ять пунктів.
Так, за попередньою інформацією, 9 лютого о 10:00 розпочнеться страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині".
Протестувальники налаштовані пропускати по одній вантажівці на годину в пунктах пропуску "Ягодин" та "Шегині", у напрямку пункту пропуску "Рава-Руська" – по дві. Гуманітарний вантаж та автобуси пропускатимуть безперешкодно.
Водночас ускладнення руху для вантажівок через пункти пропуску "Устилуг" та "Угринів" очікується з 12 лютого. Пропуск транспорту здійснюватиметься по три вантажівки на годину.
Також угорські прикордонники попереджають про акції протесту фермерів 9 лютого на автошляху до пункту пропуску "Захонь", що навпроти українського "Чоп (Тиса)". Попередньо, учасники акції не блокуватимуть пропуск автотранспорту.
Раніше повідомлялося, що польські фермери планують з 9 лютого заблокувати пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин".
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і то всі!!!
а чи не вважаєте ви , це злочином і підіграванням москалям 😠
Вы нам под дверь серите и мы вам насрём,ещё и пальцем картину нарисуем.
Byłoby sprawiedliwym strajkiem, gdybyś blokował tylko produkty rolne, ale blokujesz wszystko. Elektronika, medycyna, żywność, poczta, przesyłki prywatne, odzież, części do samochodów, części do dronów dla wojska, komponenty do ukraińskich fabryk.Bo w czasie wojny blokujecie drogi Ukrainy. Znalazłeś nasz słaby punkt, że nie mamy innych dróg, tylko przez Polskę. Ponieważ inne strony ukraińskiej granicy są blokowane przez Rosję. Uderzasz jak szakal w czuły punkt. Chcesz, żeby Ukraina przegrała z Putinem. Pracujesz dla Moskwy. Co Ukraina ma wspólnego z tymi przepisami? Dlaczego nie zablokujecie Brukseli? Blokuj Warszawę! Ukraina nie może w żaden sposób wpływać na dopłaty dla rolników. To nie jest przyjazne posunięcie. Stajecie się wrogami Ukrainy, tak jak Putin.
Опудало, саме відкрий інтернет і ти побачиш, що ні в Німеччині, ні у Франції, ніхто із фермерів не виступає з антиукраїнськоми гаслами, навідміну від польщі. в жодній цих країн ЄС, протестувальники не блокують дороги які ведуть військове і гумантірне постачання в Україну, навідміну від польщі.
І польща не єдина країна через яку виїжджали з України. Маленька Молдова зробила не менш потужну допомогу, одна навідміну від польщі вона не отримувала сотні мільйонів євро від ЄС за це, а тим більше не отримувала мільярди євро податків від біженців. Тому краще помовч. Ми всі бачили, що польща - це країна гієна, яку Україна цікавить виключно заради власної вигоди
мають претензії до свого уряду, а блокують кордони, х..ня повна. Що там Туск?? уишка тонка ?