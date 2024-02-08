Польські фермери заблокують п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною (оновлено)

У межах протестів польські фермери планують заблокувати рух у п’яти пунктах пропуску на кордоні з Україною: три – 9 лютого, ще два – 12 лютого.

Раніше про блокування пункту пропуску "Зосин – Устилуг" з 12 лютого повідомляла Державна митна служба. Пізніше українські прикордонники додали, що страйк протестувальників пошириться на п’ять пунктів.

Так, за попередньою інформацією, 9 лютого о 10:00 розпочнеться страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині".

Протестувальники налаштовані пропускати по одній вантажівці на годину в пунктах пропуску "Ягодин" та "Шегині", у напрямку пункту пропуску "Рава-Руська" – по дві. Гуманітарний вантаж та автобуси пропускатимуть безперешкодно.

Водночас ускладнення руху для вантажівок через пункти пропуску "Устилуг" та "Угринів" очікується з 12 лютого. Пропуск транспорту здійснюватиметься по три вантажівки на годину.

Також угорські прикордонники попереджають про акції протесту фермерів 9 лютого на автошляху до пункту пропуску "Захонь", що навпроти українського "Чоп (Тиса)". Попередньо, учасники акції не блокуватимуть пропуск автотранспорту.

Раніше повідомлялося, що польські фермери планують з 9 лютого заблокувати пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин".