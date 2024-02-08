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Новини
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Польські фермери заблокують п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною (оновлено)

кордон,польща,польський

У межах протестів польські фермери планують заблокувати рух у п’яти пунктах пропуску на кордоні з Україною: три – 9 лютого, ще два – 12 лютого.

Раніше про блокування пункту пропуску "Зосин – Устилуг" з 12 лютого повідомляла Державна митна служба. Пізніше українські прикордонники додали, що страйк протестувальників пошириться на п’ять пунктів.

Так, за попередньою інформацією, 9 лютого о 10:00 розпочнеться страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині".

Протестувальники налаштовані пропускати по одній вантажівці на годину в пунктах пропуску "Ягодин" та "Шегині", у напрямку пункту пропуску "Рава-Руська" – по дві. Гуманітарний вантаж та автобуси пропускатимуть безперешкодно.

Водночас ускладнення руху для вантажівок через пункти пропуску "Устилуг" та "Угринів" очікується з 12 лютого. Пропуск транспорту здійснюватиметься по три вантажівки на годину.

Також угорські прикордонники попереджають про акції протесту фермерів 9 лютого на автошляху до пункту пропуску "Захонь", що навпроти українського "Чоп (Тиса)". Попередньо, учасники акції не блокуватимуть пропуск автотранспорту.

Раніше повідомлялося, що польські фермери планують з 9 лютого заблокувати пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Автор: 

кордон (1129) Польща (2428)


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Топ коментарі
+40
Які добрі у нас сусіди, що зліва, що справа.
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08.02.2024 13:01
+31
"Дружні" поляки знов за ДРУГИЙ фронт проти народу України...
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08.02.2024 13:13
+27
польскі фермери хай ліпше копают окопи
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08.02.2024 13:07
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Які добрі у нас сусіди, що зліва, що справа.
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08.02.2024 13:01 Відповісти
Поляки завжди зазіхали на українські землі. З початку великої війни вони стали нашими ситуативними союзниками, бо боялись, що раша нападе й на них. Зараз, коли кацапи зав'язали і небезпека для Польщі знизилась, гниле та гонористе нутро вилізло назовні.
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08.02.2024 15:21 Відповісти
польскі фермери хай ліпше копают окопи
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08.02.2024 13:07 Відповісти
Виходить що мадяри не підори !!!
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08.02.2024 13:12 Відповісти
виходить що підари кругом нас
і то всі!!!
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08.02.2024 15:18 Відповісти
Только Зе. хароший
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08.02.2024 15:25 Відповісти
Він перший з них.
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08.02.2024 16:40 Відповісти
"Дружні" поляки знов за ДРУГИЙ фронт проти народу України...
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08.02.2024 13:13 Відповісти
Одні дурачки будували дороги,а інші дурачки будуть дороги блокувати.,замість копання окопів!
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08.02.2024 13:20 Відповісти
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08.02.2024 13:37 Відповісти
єрмаковський підарок!
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08.02.2024 15:15 Відповісти
Досягнення на міжнародній арені вражають!
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08.02.2024 13:41 Відповісти
Хватить это терпеть, Зеленский введи войска в Польшу!
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08.02.2024 13:59 Відповісти
Поляки, мабуть, позабули про розчленування їх країни Гітлером, а потім Сталіним? Мабуть позабули про збитий літак над рашкой з їх президентом і урядом? Так їм орки нагадають...
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08.02.2024 14:27 Відповісти
счому потім ??? два нацисти, червоний та коричневий ділили Польщу разом ...
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08.02.2024 15:19 Відповісти
По всему видно что спецслужбы в Польше такие же всратые как в США и Германии.
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08.02.2024 14:36 Відповісти
Наша песня хороша, начинай сначала. Якась карма в України підпорчена, кругом шакали.
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08.02.2024 14:45 Відповісти
Один раз пошли на уступки, теперь все кому не лень будут блокировать границу по любому поводу
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08.02.2024 15:14 Відповісти
ІУДИ КОНЧЕНІ!
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08.02.2024 15:14 Відповісти
Вони вчаться у путіна-всього лиш власні інтереси. А навкруги хоч потоп.
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08.02.2024 15:15 Відповісти
Україна повинна негайно створювати власну ядерну зброю. Це відіб'є бажання будь кому нападати. В нас нема іншого вибору, або власна ЯЗ, або розчленування країни, фільтраційні табори та геноцид населення. І коли Україна впаде, а пуйло буде катувати та знищувати українців - європа буде з ним налагоджувати торгівлю.
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08.02.2024 15:21 Відповісти
Пане,як Ви собі уявляєте,створити ядерну зброю,це що,сцик,тай сковзалка?
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08.02.2024 15:30 Відповісти
пане, в Україні для цього є сировина, фахівці і обладнання.
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08.02.2024 15:38 Відповісти
в Україні немає 100 млрд баксів на розробку яз. Чи готовий ти подохнути з голоду аби нашкібти ці гроші?
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09.02.2024 08:04 Відповісти
Можна створити брудну бомбу у нас матеріалу вистачить не на один десяток.
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08.02.2024 16:13 Відповісти
Фермери---фігня , як любителі морських свинок заблокують,буде масакра.
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08.02.2024 15:21 Відповісти
Игнат как-то хвастался новым РЭБ, которое может уводить орковские ракеты с курса. Может перенаправить парочку Х-101 на тракторы обездоленных польских фермеров. Тогда оставшиеся фермеры быстрее ощутят, что блокировка дорог - плохая затея
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08.02.2024 15:23 Відповісти
так вже прилітало і шо...втерлись
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08.02.2024 18:51 Відповісти
Полячки , щось ви загрались в блокування украінців на кордоні ,
а чи не вважаєте ви , це злочином і підіграванням москалям 😠
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08.02.2024 15:23 Відповісти
Молодцы.Они ведь пособники Кремля,если барыжничать не дают.
Вы нам под дверь серите и мы вам насрём,ещё и пальцем картину нарисуем.
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08.02.2024 15:24 Відповісти
*****- "ліва рука" рашистського ставленика начальника України ( -єрмака)."права його рука" "zzeдент")Права рука куйла в Україні"агент козирний"
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08.02.2024 15:37 Відповісти
Польскі підори" " друзі". Знайшли слабку ланку, знають, що ми від цього залежимо і знущаються над українцями по повнй програмі.
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08.02.2024 15:24 Відповісти
Дякуємо, блд! Дуже дякуємо, блд! Забули про 1772, 1793, 1795, 1939? - ***** нагадає гоноровим долбойобам.
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08.02.2024 15:24 Відповісти
По ходу уже пора назвать вещи своими именами. Хотели и в ЕС влезть и рыбку съесть. Но на каждого хитросделанного, найдется еще хитросделаннее. Так что играть и тут же рыбу заворачивать уже не выйдет.
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08.02.2024 15:25 Відповісти
ПНХ довбограй
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09.02.2024 09:20 Відповісти
Ойейку,які ви всі злі, ну відкрийте інтернет,ну натисніть на кнопки,ну почитайте,за що,і чому, всі ролніки, стали на захист своїх полів,і не тільки Польща,вся унія блокує дороги. А перші хто поміг,були поляки,через митницю україна польска, хто тільки не йшов. Ех курва,гупі поряд з вами просто відпочиває.
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08.02.2024 15:26 Відповісти
Була б Німеччина на кордоні з Україною, а тоді лиш Польща, то ніхто в Польщу не втікав би . Поляки на останньому місці в світі, в рейтингу благодійності. Україна на 2 місці.
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08.02.2024 16:52 Відповісти
Це був би чесний страйк, якби ви блокували тільки агропродукцію, але ви блокуєте все. Електроніку, ліки, їжу пошту, приватні посилки, одяг, запчастини для автомобілів, запчастини для дронів для армії, комплектуючі українських для заводів. Тому що ви блокуєте дороги Україні під час війни. Ви знайшли наше слабке місце, що ми не маємо інших доріг, тільки через Польщу. Бо інші сторони українського кордону заблоковані Росією. Ви б'єте, як шакали по слабкому місцю. Ви хочете щоб Україна програла Путіну. Ви працюєте на Москву. Яке відношення Україна має до цих законів? Чому ви не блокуєте Брюссель? Блокуйте Варшаву! Україна не може вплинути на субсидії для фермерів. Це не дружній крок. Ви стаєте ворогами України, як і Путін.

Byłoby sprawiedliwym strajkiem, gdybyś blokował tylko produkty rolne, ale blokujesz wszystko. Elektronika, medycyna, żywność, poczta, przesyłki prywatne, odzież, części do samochodów, części do dronów dla wojska, komponenty do ukraińskich fabryk.Bo w czasie wojny blokujecie drogi Ukrainy. Znalazłeś nasz słaby punkt, że nie mamy innych dróg, tylko przez Polskę. Ponieważ inne strony ukraińskiej granicy są blokowane przez Rosję. Uderzasz jak szakal w czuły punkt. Chcesz, żeby Ukraina przegrała z Putinem. Pracujesz dla Moskwy. Co Ukraina ma wspólnego z tymi przepisami? Dlaczego nie zablokujecie Brukseli? Blokuj Warszawę! Ukraina nie może w żaden sposób wpływać na dopłaty dla rolników. To nie jest przyjazne posunięcie. Stajecie się wrogami Ukrainy, tak jak Putin.
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08.02.2024 20:19 Відповісти


Опудало, саме відкрий інтернет і ти побачиш, що ні в Німеччині, ні у Франції, ніхто із фермерів не виступає з антиукраїнськоми гаслами, навідміну від польщі. в жодній цих країн ЄС, протестувальники не блокують дороги які ведуть військове і гумантірне постачання в Україну, навідміну від польщі.
І польща не єдина країна через яку виїжджали з України. Маленька Молдова зробила не менш потужну допомогу, одна навідміну від польщі вона не отримувала сотні мільйонів євро від ЄС за це, а тим більше не отримувала мільярди євро податків від біженців. Тому краще помовч. Ми всі бачили, що польща - це країна гієна, яку Україна цікавить виключно заради власної вигоди
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09.02.2024 08:43 Відповісти
*******, я работаю в польской компании в Украине, так вы ведь блокируете польскую продукция которая в Украину идет - мо проще себе в ногу стреляйте?
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09.02.2024 09:23 Відповісти
Опять деньги из Рашки зашли на титушек.
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08.02.2024 15:35 Відповісти
Оце мля прессують нас "саюзнічкі"...
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08.02.2024 15:36 Відповісти
Та зробіть вже ze лений коридор для рашатанків - скільки можна проливати кров ЗА рожевих поні з ЄС.
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08.02.2024 15:53 Відповісти
Може заборонити ввіз в Україну продуктів із Польші?
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08.02.2024 15:58 Відповісти
Давно пора...
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08.02.2024 16:11 Відповісти
Тоді бойкот на польські харчі. Нічого особистого
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08.02.2024 16:13 Відповісти
Як те лайно можна взагалі їсти?
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08.02.2024 17:03 Відповісти
https://youtu.be/9mMaVRo3-TQ?si=zniwASu_eBlLRCGj
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08.02.2024 16:41 Відповісти
У нас є якісь "органи" з яйцями хоч під час війни? Чому ті всі прокацаплені меклери ще не висять десь на дереві? Одразу б пропало бажання у тих шакалів "страйкувати"! ГУР, СБУ?
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08.02.2024 17:02 Відповісти
Погубила нас нещаслива наша географія і невдала наша історія. О. Довженко об Україні.
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08.02.2024 17:27 Відповісти
Бог нас не любит, если он вообще есть
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09.02.2024 00:18 Відповісти
Несчастному Богдану Хмельницкому пришлось выбирать между шилом и мылом. Кругом одни суки.
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08.02.2024 17:33 Відповісти
замість того щоб блокувати Варшаву, вони сюди лізуть як ті таракани не прибиті.
мають претензії до свого уряду, а блокують кордони, х..ня повна. Що там Туск?? уишка тонка ?
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08.02.2024 18:26 Відповісти
Блокувати слабких можуть тільки кончені уйобки, чогось Брюссель вони не блокують
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08.02.2024 18:37 Відповісти
или русских
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09.02.2024 00:20 Відповісти
...не дай Бог, щоб до них війна не прийшла, бо потім подивимсоь, як вони будуть блокувати кордони!!!
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09.02.2024 07:02 Відповісти
Польскі повії ще не йдуть перекривати український кордон, українські конкурентки їм не складають конкуренцію?
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08.02.2024 19:26 Відповісти
Україна вже подала позови проти протестувальників в Європейські суди? Протест протестом, а хто компесуватиме збитки державі та бізнесу?
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08.02.2024 21:09 Відповісти
Не треба було зачаровуватися аби тепер не розчаровуватися. Офіційна польща зараз показує своє істинне відношення до України, коли проплачена московою тітушня заблокувала дорогу життя між ЄС і Україною, і незалежно від кольору влади у варшаві, всі польські можновладці підтримують економічне знищення України через блокаду.
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09.02.2024 09:04 Відповісти

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