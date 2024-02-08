Україна запускає спільні аукціони для торгівлі електроенергією з Угорщиною та Словаччиною
НЕК "Укренерго" запускає спільні аукціони з Угорщиною та Словаччиною за європейськими правилами.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що доступ до міждержавних інтерконекторів Україна – Словаччина та Україна – Угорщина розподілятиметься на спільних аукціонах на європейській універсальній платформі розподілу JAO (Joint Allocation Office).
"Це означає, що після запуску спільних аукціонів з цими країни Україна торгуватиме електроенергією із усіма сусідніми державами ЄС за європейськими правилами", – додали в компанії.
Перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною відбудуться 22 лютого 2024 року на платформі JAO. День постачання 23 лютого.
Спільні аукціони між Україною та Словаччиною відбудуться 4 березня 2024 року, з днем постачання – 6 березня. Дата аукціону визначена так само за правилами добового розподілу, затвердженими регуляторами обох країн.
Процедура спільних аукціонів передбачає, що доступ до міждержавних перетинів в експортному та імпортному напрямах розподілятимуться одночасно з Угорщиною та Словаччиною.
Як повідомлялося, з 2 листопада відбуваються спільні аукціони електроенергії з Румунією, а з 16 січня – з Польщею.
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