Україна запускає спільні аукціони для торгівлі електроенергією з Угорщиною та Словаччиною

НЕК "Укренерго" запускає спільні аукціони з Угорщиною та Словаччиною за європейськими правилами.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що доступ до міждержавних інтерконекторів Україна – Словаччина та Україна – Угорщина розподілятиметься на спільних аукціонах на європейській універсальній платформі розподілу JAO (Joint Allocation Office).

"Це означає, що після запуску спільних аукціонів з цими країни Україна торгуватиме електроенергією із усіма сусідніми державами ЄС за європейськими правилами", – додали в компанії.

Перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною відбудуться 22 лютого 2024 року на платформі JAO. День постачання 23 лютого.

Спільні аукціони між Україною та Словаччиною відбудуться 4 березня 2024 року, з днем постачання – 6 березня. Дата аукціону визначена так само за правилами добового розподілу, затвердженими регуляторами обох країн.

Процедура спільних аукціонів передбачає, що доступ до міждержавних перетинів в експортному та імпортному напрямах розподілятимуться одночасно з Угорщиною та Словаччиною.

Як повідомлялося, з 2 листопада відбуваються спільні аукціони електроенергії з Румунією, а з 16 січня – з Польщею.