Фонд гарантування продає центральний офіс банку "Січ" у центрі Києва. Ціну знизили вдвічі. ВIДЕО

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж колишній офіс банку "Січ" в історичному центрі Києва.

Повторний аукціон з продажу офісу відбудеться 14 лютого у системі "Prozorro.Продажі", початкова ціна активу – 87,3 млн гривень, повідомляє пресслужба Фонду.

Торги будуть проходити за англійською моделлю аукціону з покроковим підвищенням початкової ціни.

У складі лоту – офісна будівля банку, основні засоби (4857 одиниць), картки на пальне та капітальні вкладення в приміщення дизельної-чилерної в офісі.

Колишній головний офіс банку "Січ", загальною площею понад 2,5 тис. кв. м, займає 1-4 поверхи сучасного 22-поверхового будинку преміум-класу. Об’єкт має фасадне розташування.

"Серед беззаперечних переваг виставлено на торги нерухомості –місцерозташування: історичний та діловий центр столиці – Шевченківський район Києва, пров. Несторівський, 6. Поруч – інтенсивні транспортні та пішохідні потоки, якісна розвинена інфраструктура: торговельний центр, різноманітні кафе та ресторани, магазини, відділення банків тощо", – зауважують у Фонді гарантування.

Поблизу офісу знаходяться Львівська площа, Пейзажна алея, у пішій доступності – станція метро "Золоті ворота", за кілька тролейбусних зупинок – Майдан Незалежності.

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року Фонд гарантування виставляв цей об'єкт на продаж із вдвічі вищою стартовою ціною – 154 мільйони гривень, але покупця не знайшов.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Банк Січ" у жовтні 2022 року.

"Банк Січ" було засновано у 2011 році. Його акціонерами станом на 1 січня 2022 року були Олег Баланда (55,615%), Валерій Роздорожний (31,016%), Андрій Мельник (9,6257%) та Олег Губанов (3,7433%).