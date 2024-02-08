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У Нацбанку задумались про обмеження карткових переказів і ліміти на зарахування готівки через термінали (оновлено)

Перекази між картками обмежать

Національний банк України (НБУ) вивчає можливість обмеження карткових переказів та запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування.

Про це перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова розповіла на конференції "Фінанси для бізнесу під час війни", передає Інтерфакс-Україна.

"З точки зору запровадження додаткових обмежень на операції фізичних осіб,… обмежень щодо користування… власними коштами, це дуже сенситивна тема. Ми це питання опрацьовуємо з усіх точок зору", – визнала Рожкова.

"Мені не хотілося б зараз, до того моменту, поки ми не визначимося остаточно, щось анонсувати, щоб уникнути будь-яких маніпуляцій та подібних речей", – додала заступниця голови НБУ.

За її словами, можливе запровадження таких обмежень пов'язане з проблемою тіньових платежів, яка наразі справді актуальна.

Рожкова зауважила, що вона не стосується всієї країни, але зачіпає значну частиину бізнесу, який продовжує використовувати "найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування та інше".

"Тому з урахуванням досвіду, який ми маємо, ми зараз опрацьовуємо це питання і далі вже радимося з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого – все ж таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону", – додала Рожкова.

Читайте також: Верифікація через телефон: В Україні запрацювали нові правила при поповненні рахунків через термінали

Як повідомлялося, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповідав, що Нацбанк пропонує встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, ліміти на суми трансакцій, а також граничні суми готівкових переказів через термінали самообслуговування.

Нагадаємо, з 1 серпня 2023 року в Україні вже діють нові вимоги до здійснення операцій із внесення готівки через термінали обслуговування.

Детальніше про новації читайте у нашому матеріалі: В Україні ввели ідентифікацію користувачів під час внесення готівки через термінали

Автор: 

НБУ (9271) термінал (170) переказ (87) Рожкова Катерина (266) грошові перекази (196)


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Топ коментарі
+65
Там, де прізвище Гетманцев, не потрібно шукати нічого доброго.
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08.02.2024 14:33
+63
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08.02.2024 14:39
+41
Почалося...
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08.02.2024 14:31
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Ну що ж, почекаю, але пенсіонерів це точно не стосується, так що не переймайтесь. Єдине прохання, не використовувати пенсійний рахунок для отримання грошей від небайдужих родичів, відкрийте інший, окремий!
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08.02.2024 15:17 Відповісти
Мамі на ощад прийшло. Мені на моно.
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08.02.2024 15:51 Відповісти
у мене таке було .. у грудні дали заплату за два місяці (листопад+грудень 2023 року + прямія річна, або так звана "13-та") ... усе це дуже сумно, що заставляють людей і так відчитуватися за білу зарплату ...
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08.02.2024 15:27 Відповісти
Що "ТАКЕ" у Вас було? Заблокували картку?! НЕ ВІРЮ, тому що відправником була Ваша компанія (підприємство, організація) і саме тому банк точно НЕ МІГ віднести це до "сумнівного переказу" незалежно від суми, бо сам періодично під час виходу у відпустку, чи у професійне свято отримую суму що у рази перевищує середній розмір переказу від роботодавця. Тож - впевнений що Ви вигадуєте задля красного слівця!!!
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08.02.2024 15:38 Відповісти
картку звичайно не заблокували, але таке фігня у вайбер від ощадбанку звичайно була ...

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08.02.2024 16:33 Відповісти
Закликаю дописувачів не висувати якихось фантазій як "незаперечний факт", бо бачу велику кількість емоцій при тому що усі вони базуються НА ПОРОЖНЬОМУ МІСТІ т.я. НІЧОГО не відомо чого саме це буде стосуватись та яких сум, і тому впевнений що більшість негативних коментарів є роботою кремлеботів в котрих одне завдання - підбурювати українців, а через що, яким чином - НЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ! Тож не ведиться на відверту провокацію, а реагуйте лише коли Є НА ЩО, бо поки відомо лише те, що ЩОСЬ БУДЕ, а ЩО САМЕ - НЕВІДОМО!
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08.02.2024 15:02 Відповісти
Я не бот,я живий пенсіонер, і мені не байдуже до того,що буде і як
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08.02.2024 15:04 Відповісти
А ЩО БУДЕ?! ПРО ЩО ПИСАТИ?! НА ЩО РЕАГУВАТИ???!!! ЩО ВАМ ВІДОМО ДЛЯ ОЦІНКИ ПОДІЇ КОТРОЇ ЩЕ НЕ ВІДБУЛОСЬ?! Писати АБИ ЩО???!!!
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08.02.2024 15:06 Відповісти
Що може статись з Вами? Заборонять 100 грн переказати?
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08.02.2024 18:11 Відповісти
А можна поцікавитися, які суми проходять через карту «пенсіонера»
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09.02.2024 11:55 Відповісти
Я тобі курва заблокує, я в Польщі, і маю своєму чоловіку вислати гроші, він після операції. Спробуйте,я відпрацювала на дві країни совієтьській союз і Україну, ви вкрали мою пенсію 34 роки роботи, а платите мізер, і я не одна така,нас таких багато.
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08.02.2024 15:03 Відповісти
Дивлюсь на текст Вашого "Raisa Lenfer", вказану кількість "робочих років", заяву про "вкрадені" і розумію, що Ви БРЕХЛО котре пише АБИ ЩО задля роздмухування!!! Бо "вкрасти" роки роботи НЕ МОЖЛИВО, якщо працювали ОФІЦІЙНО і сплачуючи податки, а якщо "втемну", ТО ТАК ВАМ І ТРЕБА! Кажете працюєте у Польщі та відправляєте гроші чоловікові котрий після операції?! А що Вам заважає приїхати, провідати його та передати гроші особисто?! Ви вже кажете про "заблокують"?! А через що саме?! У Вас є обґрунтування для цього висловлювання? Вам щось відомо що не відомо іншим? НІ?! То не трендіть бо зна що у робочий час без будь яких причин для цього - працюйте і заробляйте "обкрадена" Ви наша!
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08.02.2024 15:15 Відповісти
"Приїхати і передати особисто" - клас, фактична комісія в 3 тисячі гривень (приблизно дорога туди й назад) і кілька діб у дорозі. Геніально. А на ці кілька днів ще треба відпустку взяти. І так після кожної зарплати.
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08.02.2024 15:22 Відповісти
Я так розумію "комісією" назвали витрати на проїзд, тобто провідати хворого не є обов'язком дружини, а є "зайві витрати"???!!! Це по перше, а подруге "Victarion Greyjoy" навчись читати УСЕ, а не щось вирване з контексту, а саме: "Ви вже кажете про "заблокують"?! А через що саме?! У Вас є обґрунтування для цього висловлювання? Вам щось відомо що не відомо іншим? НІ?! То не трендіть бо зна що у робочий час без будь яких причин для цього - працюйте і заробляйте "обкрадена" Ви наша!"
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08.02.2024 15:31 Відповісти
Так от саме Вас "Victarion Greyjoy" закликаю навчитися читати і розуміти текст написаного де вказано, що, по перше - якщо муж хвориї то варто його провідати, а по друге - НЕ ГОЛОСИТИ про якісь негаразди КОТРИХ НЕ МАЄ, а робити незрозумілі висновки робити НЕ МАЄ З ЧОГО!!!
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08.02.2024 15:41 Відповісти
Не вам вирішувати, коли кому провідувати своїх родичів.
> - НЕ ГОЛОСИТИ про якісь негаразди КОТРИХ НЕ МАЄ, а робити незрозумілі висновки робити НЕ МАЄ З ЧОГО!!!
Як же немає? План введення обмежень є? Є. Я категорично проти таких обмежень в принципі. Мені є чому висловлювати невдоволення. І абсолютно байдуже, яка буде сума обмеження. Його НЕ ПОВИННО бути.
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08.02.2024 15:46 Відповісти
Якщо працює офіційно в Польщі - нехай скористається офіційним переказом грошей з польської карти на українську, яка проблема? Заодно і довідається багато нового про "зручну" євросоюзівську банківську систему)))
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08.02.2024 18:05 Відповісти
У вас абсолютно бесплатная медицина ,гарантирована Зе.Польша вообще агент Кремля,нельзя там оперироваться
Зе ведь не асфальт ложил,а больницы строил.
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08.02.2024 18:11 Відповісти
Это тоже может не сработать. Надо, чтобы патруль ходил и проверял холодильники у людей. Если там дорогие продукты и есть разнообразие - человек живет не по средствам. А если там мышь повесилась, то все норм - человек честный.
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08.02.2024 15:08 Відповісти
Голову тобі "Семенец Шура" перевірити треба, і не поліції, а психіатрам, бо там суцільне лайно з хворобливих фантазій та відвертих фейків!
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08.02.2024 15:20 Відповісти
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08.02.2024 15:33 Відповісти
Сарказм - зла й уїдлива насмішка, вищий ступінь іронії, троп і засіб комічності, в основі якого лежить гострий дошкульний глум, сповнений зневаги. Сарказм заснований не лише на посиленому контрасті між тим, що розуміється і тим, що висловлюється, але і на безпосередньому навмисному оголенні того, що розуміється. І ДЕ ВІН в "Семенец Шура", та ЧОГО СТОСУЄТЬСЯ???!!!
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08.02.2024 15:44 Відповісти
Приїхали батько з сином до моря.
-Тату, а шо це таке?
- Це, синок, море.
Через 5 хвилин:
- Тату, а шо це таке?
-Синок, це море. Бачиш, водичка, хлюп-хлюп. Море, синок.
Через 5 хвилин:
-Тату, а шо це таке?
Батько не витримує, бере малого за чучерепки і головою кілька разів тицяє у воду: "Це МОРЕ, МОРЕ, МОРЕ!!!!!"
Малий, покрутивши головою :" Тату, а шо це було?"
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08.02.2024 18:44 Відповісти
Дістали вже ці довбані пенсіонери!
Розорять
країну!
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08.02.2024 15:10 Відповісти
Це дуже образливо, з твого боку! Відпрацюй стільки, скільки пенсіонери, тожі і пи...ди!
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08.02.2024 15:15 Відповісти
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08.02.2024 16:49 Відповісти
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08.02.2024 18:39 Відповісти
Рожкова зауважила, що вона не стосується всієї країни, але зачіпає значну частиину бізнесу.

Напевно "бізнес", це чоловіки віком 18-60 років.https://biz.censor.net/n3472356
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08.02.2024 15:15 Відповісти
Не пересмикуйте, будь ласка. Це стосується тіньових оборудок.
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08.02.2024 20:02 Відповісти
Податки платять всі . Навіть , ті , хто нібито не платить . Акцизи, Пдв ,мита - сидить до 50 % у вартості товарів.
За все заплатить не бізнес , а кінцевий споживач. Тому що бізнес має певну рентабельність . Або вона є , або бізнес закривається .

Тому всі радєтєлі -наканєц пріжмут бариг-спєкулянтов - ні пограбують саме вас , саме ви заплатите цих - 10-20% додаткових поборів.
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08.02.2024 15:15 Відповісти
Податки, як кінцеві споживачі, платять усі хто купує товари та послуги у будь якій країні світу, АЛЕ 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з котрого гроші йдуть до пенсійного фонду та 1,5% військового збору (ВЗ) сплачують ЛИШЕ ТІ хто працює офіційно і як по мені лише вони мають право на пенсію та інші форми соціальної допомоги від держави. Я б заборонив тим хто не сплачував ПДФО отримувати навіть соціальні виплати за віком, бо НЕ ЗАСЛУЖИЛИ і через них отримують меншу пенсію ті хто чесно сплачував податки усе життя приховуючи свої прибутки від суспільства але вимагаючи для себе побільше соціальної допомоги і волаючи про це на кожному кутку!!!
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08.02.2024 15:28 Відповісти
Через таких неосвідчених людей і держава розвалюється. Експерт бл.... Йди хоч якусь освіту отримай розумнику.
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08.02.2024 18:07 Відповісти
То поясніть, що невірно він написав.
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08.02.2024 20:04 Відповісти
Ви тут трошки помиляєтесь і про дещо забули. А саме про єдиний соціальний внесок. 20 відсотків від нарахованої зарплати. Саме він іде до Пенсійного фонду. А згадане вами ПДФО йде до бюджету. Історію з "військовим" ПДФО пам'ятаєте? От на нього розкошувало місцеве самоврядування, поки до держбюжету не перенаправили.
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08.02.2024 18:18 Відповісти
так, в мат частині помилочка)))
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09.02.2024 12:09 Відповісти
"або бізнес закривається"...
А ось і неправда! Наприклад, медіа бізнес, чи "вугільна галузь" - збиткові за визначенням. А спробуй туди втовпитися!
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08.02.2024 19:27 Відповісти
Якби вони були збиткові - то фізично закрилися б, якщо цього немає - отже дохід є , так чи інакше
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08.02.2024 19:36 Відповісти
"Так" у них одні збитки, всі доходи "інакше"...
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08.02.2024 20:03 Відповісти
Офшори і сірі схеми. Безплатно нічого не буває, вони ж живуть з грошей, а не відео у тєлєку.
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08.02.2024 20:06 Відповісти
Те що бізнес "офіційно" збитковий не означає ,що він не приносить комусь прибуток неофіційно)))
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08.02.2024 20:06 Відповісти
Але прогнозую наступну схему - Приходиш ти до Петра в Львові в компанію "Рога і копита " даєш йому штуку баксів і 1% , а Микола в Києві за 1% віддає цю штуку твоєму колезі .
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08.02.2024 15:21 Відповісти
Банківські перекази 90х..
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08.02.2024 15:56 Відповісти
А чим принципово влада наразі відрізняється від братків 90 -х? В братків хоч поняття якісь були
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08.02.2024 16:20 Відповісти
А я про що. У цих тільки одне - бачу ціль, не бачу перешкод. Ця влада впевнено по трупах крокує..
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08.02.2024 16:28 Відповісти
Подібні перекази за кордон у нас називали "переказати через сінагогу"... чомусь...
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08.02.2024 19:29 Відповісти
Бо євреї перші придумали не тільки ссудний процент )))
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08.02.2024 20:07 Відповісти
...але й банківську справу як таку )))
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08.02.2024 20:17 Відповісти
Така схема має деякі недоліки.
Самий росповсюджений - приходе колега туди, де має бути Микола - а ніякого Миколи там нема і ніколи не було... Ти до Петра, а там вже від "Рогів і копит" не залишилось ані рогів, ані копит...
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08.02.2024 20:07 Відповісти
Дубль: Закликаю дописувачів не висувати якихось фантазій як "незаперечний факт", бо бачу велику кількість емоцій при тому що усі вони базуються НА ПОРОЖНЬОМУ МІСТІ т.я. НІЧОГО не відомо чого саме це буде стосуватись та яких сум, і тому впевнений що більшість негативних коментарів є роботою кремлеботів в котрих одне завдання - підбурювати українців, а через що, яким чином - НЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ! Тож не ведиться на відверту провокацію, а реагуйте лише коли Є НА ЩО, бо поки відомо лише те, що ЩОСЬ БУДЕ, а ЩО САМЕ - НЕВІДОМО!
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08.02.2024 15:21 Відповісти
досвід показує - що буде якесь гівно . А по формі звичайно можливі варіанти
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08.02.2024 16:33 Відповісти
Кремлеботи в тебе голові, заїбав з своїми автоботами, передивився трансформерів?
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09.02.2024 00:25 Відповісти
коли готівку забороните? в добавок до закону про могилізацію
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08.02.2024 15:31 Відповісти
Здесь все очень просто.
Налоги слишком большие для бедной страны. Не может быть такого, в бедной стране с пенсией 50 дол некому платить налоги, согласитесь.
И как выше писали, там где нормальное налоговое законодательство туда все инвестиции идут сами. Очевидно что зависимость нелинейная между уровнем налогов и доходами в бюджет.
Короче, очередная тупая херня, потому что деньги это кровь бизнеса, а если нет денег и их движения, то экономика остынет как мертвое тело.
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08.02.2024 15:33 Відповісти
Так в цивилизации 700-1000 евро в месяц 0%.Вот Ахметов должен 50% платить.
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08.02.2024 18:00 Відповісти
Отличная работа,экономическую активность сейчас нужно душить и ограничивать,народишко совсем охренел процветает и не ползает на коленях перед властями,по другому быть не может когда экономикой рулит агент сивковича.
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08.02.2024 15:39 Відповісти
Якісь складні схеми. Можно простіше - взять і поделить всіх українців оголосити ухилянтами і заблокувати рахунки.
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08.02.2024 15:41 Відповісти
Хай блокують - будуть працювати в чорну , платити хабарі і розраховуватися готівкою
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08.02.2024 19:38 Відповісти
Знов закликаю дописувачів не висувати якихось фантазій як "незаперечний факт", бо бачу велику кількість емоцій при тому що усі вони базуються НА ПОРОЖНЬОМУ МІСТІ т.я. НІЧОГО не відомо чого саме це буде стосуватись та яких сум, і тому впевнений що більшість негативних коментарів є роботою кремлеботів в котрих одне завдання - підбурювати українців, а через що, яким чином - НЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ! Тож не ведиться на відверту провокацію, а реагуйте лише коли Є НА ЩО, бо поки відомо лише те, що ЩОСЬ БУДЕ, а ЩО САМЕ - НЕВІДОМО!
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08.02.2024 15:45 Відповісти
Випий валеріанки, заспокойся. Якось воно буде
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08.02.2024 16:49 Відповісти
Навіщо "Цензор" друкує плітки??
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08.02.2024 17:40 Відповісти
По звичці.
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08.02.2024 18:15 Відповісти
це підготовка до введення закону про мобілізацію, а саме блокування рахунків у банку,
і коли більшисть захоче свої кошти зняти з рахунків, то буде можливість зняти тільки дуже малу суму на день, десь біля 2000грн...
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08.02.2024 16:21 Відповісти
Як варіант
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08.02.2024 16:50 Відповісти
Тоді буде розквітати робота в чорну ,бартер, чорний нал. Велком - в 90ті . Але впадуть податкові збори - і зелені сядуть на жопу - тому що тільки на підсосі Заходу не посидиш . Де гроші брати ? А чорний нал не сильно проконтролюєш.
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08.02.2024 20:09 Відповісти
Зараз почнеться плач тих, хто отримує гроші в конвертах. А потім по досягненню пенсійного віку буде плакати на мітингах, що пенсія мала. Працюйте офіційно, с...ки!
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08.02.2024 16:23 Відповісти
Так чому ви платите в конверті с...а, не хочеш податки платити за робітника?
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08.02.2024 16:25 Відповісти
Так іди на роботу, де платять офіційно. І де ти будеш платити податок офіційно, а не отримувати його собі в кишеню в конверті.
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08.02.2024 16:50 Відповісти
Не роботодавець тебе обирає, а ТИ його обираєш
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08.02.2024 16:52 Відповісти
Не в усіх сферах є можливість вибору. У ширпотребних професій є вибір. Водії, охранники, але наприклад, коли ти інженер в спеціфічній отраслі- вибору не так багато. Якщо тих підприємств 5-6 на всю Україну і всі сплачують в конвертах, наприклад
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08.02.2024 20:36 Відповісти
Так відмовтесь від такого роботодавця, які проблеми. Не буде попиту, не буде й пропозиції.
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08.02.2024 18:17 Відповісти
Моя мама працювала -офіційно все життя ? і Що ? Вистачає пенсії якраз на комуналку . Субсидію забрали бо дуже багата ... Тому не надійтеся на пенсію - а на власні сили
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08.02.2024 16:35 Відповісти
Ви праві. Якби той хто платив податки міг нормально жити на пенсію, а ті хто не платив +тільки жебракувати на соціальні виплати- тоді можна було б про такі заходи патякати.
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08.02.2024 18:47 Відповісти
Не всі хочуть оформлятися на 20 тис офіційно і отримувати на руки 14, а оформляється на мінімалку,з 20 платить 1400 грн, а різницю ще й за хату може заплатити, і звісно він про пенсію не думає, бо і так хтось водить йому ***** під носом👍
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09.02.2024 00:28 Відповісти
Це просто мордор йо...аний, а не країна.
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08.02.2024 17:20 Відповісти
Що там у нас ще осталось.Свіже повітря?
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08.02.2024 17:39 Відповісти
давно пора, порядок треба наводити в державі
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08.02.2024 17:40 Відповісти
Запамятай раб! Сходи метуть зверху!
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08.02.2024 18:11 Відповісти
Перші і головні маніпулятори це зелені... Націоналізація незабаром?
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08.02.2024 17:42 Відповісти
Чим більше буде обмежень - тим більше і швидше економіка піде в тінь і покладе болт на державу, хоч всеріться з люті там в НБУ.
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08.02.2024 17:44 Відповісти
"Мені не хотілося б зараз, до того моменту, поки ми не визначимося остаточно, щось анонсувати, щоб уникнути будь-яких маніпуляцій та подібних речей", - додала заступниця голови НБУ. Джерело: https://biz.censor.net/n3472356А тому нічого й не анонсувала! У банки вже язикатих хвесьок набирають?
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08.02.2024 17:44 Відповісти
О, смотри как тут сразу все заволновались.
Этого не было в предвыборной программе Зе.?
А говорят:"Украине потрэбно"
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08.02.2024 17:56 Відповісти
ой, та ***** вже ці напівміри! Пустіть вже усім українцям газ вночі - і всі проблеми одразу буде вирішено.
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08.02.2024 17:57 Відповісти
Але спочатку вирахують оплату за газ
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08.02.2024 18:11 Відповісти
Причому оплату візьмуть таку, ніби на задушення пішло газу втричі більше, ніж насправді...
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08.02.2024 19:58 Відповісти
А за виділення землі 1 на 2 ? ПЛЮС ПДВ ? Доведеться ожити - щоб ще років десять відробляти
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08.02.2024 20:11 Відповісти
ахахах а шо такое ? шо так суспільство равалнавалось? показувати свої доходи , та платити зних податки потрібно а не крисятниати. на мою думку цілком правильні обмеження.
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08.02.2024 18:09 Відповісти
Крім обмежень там наверху хоч до чогось спроможні?
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08.02.2024 18:10 Відповісти
Спроможні. Необмежено красти.
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08.02.2024 19:59 Відповісти
Кожен день вже із страхом чекаєш якихось нових "нововведень", які обоснують "виключно турботою за нашу улюблененьку державеньку Українушку та ії обороноздадтність"(ви нічого іншого не подумайте).
Особливий цинізм полягає в тому, що Зе-окупант та його мафія розказують, що вибори проводити не можна, бо українці розійшлись по світу і це буде складно провести. Тобто ви тепер взагалі ніколи вибори проводити не будете? Бо з такою політікою і з такими законами чекати на тих, хто закордоном точно не треба - їм простіше для життя та нервів і фінансів лишитись там де вони зараз осіли - Німеччині, Польщі, та чого там, в Молдові... і навіть в росії.
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08.02.2024 18:19 Відповісти
Особливо коли скасували 10% податку на пробірування золота ( в пенсійний фонд).
Це і є "турбота" про злиденних пенсіонерів.
Тепер пенсіонери можуть собі дозволити золоті злитки
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08.02.2024 18:53 Відповісти
На кожну жОПу підпіздєнта , є болт з гвинтом - ну вбють банківський безнал - гроші підуть або налом, або через інші канали . Я думаю не пробема при наявності нету , біткоїнів та їх аналогів , купи платіжних систем придумати альтернативу .
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08.02.2024 19:41 Відповісти
І так вже багато хто не хоче приймати платежі с карточок, так скоро іх взагалі викинуть таким темпом - ліміти, блокіровки из ТЦК, да здравствує старий добрий нал!
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08.02.2024 20:02 Відповісти
Задумались..... В є чим думати....дебіли....***.....
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08.02.2024 20:06 Відповісти
Взагалі нахіба українцям гроші? Пора вже повертатись до старих добрих сталінських трудоднів...
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08.02.2024 22:49 Відповісти
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