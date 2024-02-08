У Нацбанку задумались про обмеження карткових переказів і ліміти на зарахування готівки через термінали (оновлено)
Національний банк України (НБУ) вивчає можливість обмеження карткових переказів та запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування.
Про це перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова розповіла на конференції "Фінанси для бізнесу під час війни", передає Інтерфакс-Україна.
"З точки зору запровадження додаткових обмежень на операції фізичних осіб,… обмежень щодо користування… власними коштами, це дуже сенситивна тема. Ми це питання опрацьовуємо з усіх точок зору", – визнала Рожкова.
"Мені не хотілося б зараз, до того моменту, поки ми не визначимося остаточно, щось анонсувати, щоб уникнути будь-яких маніпуляцій та подібних речей", – додала заступниця голови НБУ.
За її словами, можливе запровадження таких обмежень пов'язане з проблемою тіньових платежів, яка наразі справді актуальна.
Рожкова зауважила, що вона не стосується всієї країни, але зачіпає значну частиину бізнесу, який продовжує використовувати "найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування та інше".
"Тому з урахуванням досвіду, який ми маємо, ми зараз опрацьовуємо це питання і далі вже радимося з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого – все ж таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону", – додала Рожкова.
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Як повідомлялося, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповідав, що Нацбанк пропонує встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, ліміти на суми трансакцій, а також граничні суми готівкових переказів через термінали самообслуговування.
Нагадаємо, з 1 серпня 2023 року в Україні вже діють нові вимоги до здійснення операцій із внесення готівки через термінали обслуговування.
Детальніше про новації читайте у нашому матеріалі: В Україні ввели ідентифікацію користувачів під час внесення готівки через термінали
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> - НЕ ГОЛОСИТИ про якісь негаразди КОТРИХ НЕ МАЄ, а робити незрозумілі висновки робити НЕ МАЄ З ЧОГО!!!
Як же немає? План введення обмежень є? Є. Я категорично проти таких обмежень в принципі. Мені є чому висловлювати невдоволення. І абсолютно байдуже, яка буде сума обмеження. Його НЕ ПОВИННО бути.
Зе ведь не асфальт ложил,а больницы строил.
-Тату, а шо це таке?
- Це, синок, море.
Через 5 хвилин:
- Тату, а шо це таке?
-Синок, це море. Бачиш, водичка, хлюп-хлюп. Море, синок.
Через 5 хвилин:
-Тату, а шо це таке?
Батько не витримує, бере малого за чучерепки і головою кілька разів тицяє у воду: "Це МОРЕ, МОРЕ, МОРЕ!!!!!"
Малий, покрутивши головою :" Тату, а шо це було?"
Розорять
країну!
Напевно "бізнес", це чоловіки віком 18-60 років.https://biz.censor.net/n3472356
За все заплатить не бізнес , а кінцевий споживач. Тому що бізнес має певну рентабельність . Або вона є , або бізнес закривається .
Тому всі радєтєлі -наканєц пріжмут бариг-спєкулянтов - ні пограбують саме вас , саме ви заплатите цих - 10-20% додаткових поборів.
А ось і неправда! Наприклад, медіа бізнес, чи "вугільна галузь" - збиткові за визначенням. А спробуй туди втовпитися!
Самий росповсюджений - приходе колега туди, де має бути Микола - а ніякого Миколи там нема і ніколи не було... Ти до Петра, а там вже від "Рогів і копит" не залишилось ані рогів, ані копит...
Налоги слишком большие для бедной страны. Не может быть такого, в бедной стране с пенсией 50 дол некому платить налоги, согласитесь.
И как выше писали, там где нормальное налоговое законодательство туда все инвестиции идут сами. Очевидно что зависимость нелинейная между уровнем налогов и доходами в бюджет.
Короче, очередная тупая херня, потому что деньги это кровь бизнеса, а если нет денег и их движения, то экономика остынет как мертвое тело.
взять і поделитьвсіх українців оголосити ухилянтами і заблокувати рахунки.
і коли більшисть захоче свої кошти зняти з рахунків, то буде можливість зняти тільки дуже малу суму на день, десь біля 2000грн...
Этого не было в предвыборной программе Зе.?
А говорят:"Украине потрэбно"
Особливий цинізм полягає в тому, що Зе-окупант та його мафія розказують, що вибори проводити не можна, бо українці розійшлись по світу і це буде складно провести. Тобто ви тепер взагалі ніколи вибори проводити не будете? Бо з такою політікою і з такими законами чекати на тих, хто закордоном точно не треба - їм простіше для життя та нервів і фінансів лишитись там де вони зараз осіли - Німеччині, Польщі, та чого там, в Молдові... і навіть в росії.
Це і є "турбота" про злиденних пенсіонерів.
Тепер пенсіонери можуть собі дозволити золоті злитки