У Нацбанку задумались про обмеження карткових переказів і ліміти на зарахування готівки через термінали (оновлено)

Національний банк України (НБУ) вивчає можливість обмеження карткових переказів та запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування.

Про це перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова розповіла на конференції "Фінанси для бізнесу під час війни", передає Інтерфакс-Україна.

"З точки зору запровадження додаткових обмежень на операції фізичних осіб,… обмежень щодо користування… власними коштами, це дуже сенситивна тема. Ми це питання опрацьовуємо з усіх точок зору", – визнала Рожкова.

"Мені не хотілося б зараз, до того моменту, поки ми не визначимося остаточно, щось анонсувати, щоб уникнути будь-яких маніпуляцій та подібних речей", – додала заступниця голови НБУ.

За її словами, можливе запровадження таких обмежень пов'язане з проблемою тіньових платежів, яка наразі справді актуальна.

Рожкова зауважила, що вона не стосується всієї країни, але зачіпає значну частиину бізнесу, який продовжує використовувати "найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування та інше".

"Тому з урахуванням досвіду, який ми маємо, ми зараз опрацьовуємо це питання і далі вже радимося з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого – все ж таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону", – додала Рожкова.

Як повідомлялося, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповідав, що Нацбанк пропонує встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, ліміти на суми трансакцій, а також граничні суми готівкових переказів через термінали самообслуговування.

Нагадаємо, з 1 серпня 2023 року в Україні вже діють нові вимоги до здійснення операцій із внесення готівки через термінали обслуговування.

Детальніше про новації читайте у нашому матеріалі: В Україні ввели ідентифікацію користувачів під час внесення готівки через термінали