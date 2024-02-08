"Росія продовжує гібридну операцію": Фінляндія закрила всі пункти пропуску на кордоні ще на два місяці

Уряд Фінляндії ухвалив рішення залишити закритими всі пункти перетину сухопутного кордону з Росією до 14 квітня 2024 року.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Державної ради у четвер, 8 лютого, повідомляє фінське видання Yle.

Крім того, відтепер на наземних пунктах пропуску між Фінляндією та Росією не можна буде подати заяву про надання міжнародного захисту.

У МВС країни пояснили, що це обмеження запроваджують через серйозну загрозу національній безпеці та громадському порядку, викликану явищем інструменталізованої імміграції, організованою Росією.

"Отримана інформація підтверджує оцінку того, що Росія продовжує свою гібридну операцію. Є підстави вважати, що це довгострокова ситуація. У районі російського кордону перебувають щонайменше сотні, а можливо, і тисячі мігрантів, які очікують можливості продовжити свій шлях до Фінляндії", – наголосила очільниця МВС країни Марі Рантанен.

Вона додала, що весною прискориться будівництво паркану на кордоні з РФ.

Що відбувається на кордоні між РФ та Фінляндією?

Як повідомлялося, у січні уряд Фінляндії вирішив зберегти закритими всі пункти пропуску на кордоні з Росією ще на місяць – до 11 лютого 2024 року.

Нагадаємо, уряд Фінляндії ухвалив рішення повністю закрити кордон із Росією з 30 листопада 2023 року. Таким чином Фінляндія хотіла взяти під контроль спроби гібридного впливу Росії, яка пропускає через свої прикордонні пункти нелегальних мігрантів без належних документів.

14 грудня минулого року Фінляндія вирішила відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні – "Вааліма" та "Ніірала". Однак того ж дня їх знову закрили через наплив нелегальних мігрантів з боку Росії до 14 січня.