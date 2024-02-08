ЄС готує санкції проти 55 російських компаній і колишнього охоронця Путіна, – Bloomberg

Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти близько 55 компаній і понад 60 осіб у рамках 13-го санкційого пакету, який планують ухвалити до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Санкції торкнуться окремих осіб і компаній, які займаються виробництвом зброї та постачанням ключових технологій і електроніки, які використовуються російськими оборонними компаніями, повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкти документів.

Також пропонується додати до санкційних списків низку транспортних компаній, які забезпечували логістику для доставки боєприпасів із Північної Кореї до Росії.

Крім того, до санкційних списків внесуть кількох російських військових, а також високопосадовців та політиків. Зокрема, Олексія Дюміна – колишнього охоронця президента Росії Володимира Путіна та нинішнього губернатора Тульської області, а також директорів низки компаній.

Ці пропозиції все ще мають одноголосно затвердити всі країни-члени ЄС.

Як повідомлялося, за даними джерел Reuters, Єврокомісія та країни-члени ЄС прагнуть ухвалити новий санкційний пакет до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Джерела видання Politico серед європейських дипломатів визнають, що це буде здебільшого "символічний" пакет санкцій, зосереджений на "роботі над глобальним наративом" щодо санкцій і забезпечення дотримання вже запроваджених обмежень третіми країнами.