"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг з Києва до найближчого до річки Тиса райцентру

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд із Києва до Рахова, а також низку поїздів між Ворохтою, Львовом, Івано-Франківськом та Коломиєю.

Про це повідомляє пресслужба залізничної компанії.

Зокрема, додатковий поїзд №255/256 Київ - Рахів курсуватиме зі столиці з 23 лютого через день, відправлятиметься о 14:59 та прибуватиме до Рахова о 7:50. З Рахова поїзд відправлятиметься з 22 лютого о 19:37 та прибуватиме до Києва о 13:01.

Крім того, призначено додатковий поїзд №810/809 Ворохта - Львів:

9 лютого поїзд відправлятиметься з Ворохти о 16:29 і прибуватиме до Львова о 20:31;

10 та 11 лютого поїзд №810/809 Львів - Ворохта відправлятиметься зі Львова о 8:37 і прибуватиме до Ворохти о 13:03, а в зворотному напрямку, з Ворохти, відправлятиметься о 16:29 та прибуватиме до Львова о 20:31;

12 лютого поїзд №810/809 курсуватиме в сполученні Львів - Коломия. Він відправлятиметься зі Львова о 8:37, прибуватиме до Івано-Франківська о 10:50 та до Коломиї об 11:44.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" вже призначила додаткові рейси поїздів між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом на подорожі 16-18 лютого з огляду на зростання попиту.