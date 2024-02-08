В Україні нарахували 169 тисяч чиновників, за рік їх кількість зменшилася на 6800 осіб
За оперативними даними, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працює 169 тис. осіб. Водночас протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тис. осіб.
Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, з початку 2023 року найбільше зменшилась кількість працівників:
- Державної податкової служби (-2,6 тис. осіб);
- Держпродспоживслужби (-927 осіб);
- апаратів місцевих та апеляційних судів (-773);
- Держказначейства (-720 осіб);
- Держгеокадастру (-492 особи).
Водночас збільшилась чисельність працівників:
- Пенсійного фонду (+1,3 тис. осіб);
- Мін’юсту (+434 особи);
- БЕБ (+377 осіб).
Загалом у органах державної влади станом на початок 2024 року функціонує (без урахування сектору безпеки і оборони) Секретаріат Кабміну та 17 міністерств, 21 служба (наприкінці 2023 року створено Державну службу України у справах дітей), 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабінетом Міністрів, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.
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