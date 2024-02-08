В Україні нарахували 169 тисяч чиновників, за рік їх кількість зменшилася на 6800 осіб

За оперативними даними, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працює 169 тис. осіб. Водночас протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тис. осіб.

Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, з початку 2023 року найбільше зменшилась кількість працівників:

Державної податкової служби (-2,6 тис. осіб);

Держпродспоживслужби (-927 осіб);

апаратів місцевих та апеляційних судів (-773);

Держказначейства (-720 осіб);

Держгеокадастру (-492 особи).

Водночас збільшилась чисельність працівників:

Пенсійного фонду (+1,3 тис. осіб);

Мін’юсту (+434 особи);

БЕБ (+377 осіб).

Загалом у органах державної влади станом на початок 2024 року функціонує (без урахування сектору безпеки і оборони) Секретаріат Кабміну та 17 міністерств, 21 служба (наприкінці 2023 року створено Державну службу України у справах дітей), 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабінетом Міністрів, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.