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Новини
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В Україні нарахували 169 тисяч чиновників, за рік їх кількість зменшилася на 6800 осіб

кабмін

За оперативними даними, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працює 169 тис. осіб. Водночас протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тис. осіб.

Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, з початку 2023 року найбільше зменшилась кількість працівників:

  • Державної податкової служби (-2,6 тис. осіб);
  • Держпродспоживслужби (-927 осіб);
  • апаратів місцевих та апеляційних судів (-773);
  • Держказначейства (-720 осіб);
  • Держгеокадастру (-492 особи).

Водночас збільшилась чисельність працівників:

  • Пенсійного фонду (+1,3 тис. осіб);
  • Мін’юсту (+434 особи);
  • БЕБ (+377 осіб).

Загалом у органах державної влади станом на початок 2024 року функціонує (без урахування сектору безпеки і оборони) Секретаріат Кабміну та 17 міністерств, 21 служба (наприкінці 2023 року створено Державну службу України у справах дітей), 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабінетом Міністрів, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

Автор: 

Мінфін (2930) держслужбовці (105)


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На фронт, добровольцы?
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08.02.2024 17:35 Відповісти
И где они все,в Амстердамских барах? на фронте десятки тысяч предпримателей;но нет ни одного податкового,таможенного инспектора
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08.02.2024 17:37 Відповісти

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