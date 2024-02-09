США запровадили нові санкції через порушення обмежень ціни на російську нафту
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило другий у цьому році пакет санкцій через порушення "стелі цін" на морські перевезення російської нафти.
Нові санкції США стосуються чотирьох юридичних осіб і одного судна, які були задіяні у схемі порушення цінових обмежень на російську нафту у $60 за барель наприкінці 2023 року, передає ЄП.
Під обмеження потрапили три компанії, зареєстровані в ОАЕ, і одна – в Ліберії. Одна з цих компаній, зокрема, у листопаді 2023 року продала російську нафту марки Urals за ціною понад $80 за барель.
Також санкції торкнулись танкера NS Leader, яким із вересня 2023 року управляє одна з підсанкційних компаній.
Як повідомлялося, у січні Мінфін США оголосив про запровадження санкцій проти щонайменше 18 суден еміратської компанії, причетних до спроб Росії продати свою нафту вище лімітів, встановлених міжнародною коаліцією.
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