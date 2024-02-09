Гендиректор мережі Metro похвалився зростанням продажів в Україні попри роботу в РФ

Німецька мережа супермаркетів Metro AG засуджує російську агресію проти України, але не планує йти з Росії.

Про це генеральний директор компанії Штеффен Гройбель заявив на зборах акціонерів компанії, передає Liga.net.

За його словами, позиція компанії в цьому питанні за останній рік не змінилась.

"Експропріація інших іноземних компаній у Росії, яка відбулася протягом останнього часу, лише посилює нашу точку зору: якщо наш російський бізнес дістанеться олігархам, наближеним до російської влади, це буде не в найкращих інтересах для Metro AG та її акціонерів", – сказав Гройбель.

Водночас він визнав, що виторг мережі у Росії падає: у 2022-2023 фіскальному році у рублевому еквіваленті він зменшився на 7,9%.

"І цей тренд продовжиться", – спрогнозував він.

"Дивовижно бачити на цьому тлі, як розвивається бізнес в Україні. Там обсяги продажу розвиваються позитивно – вони збільшились на 10,2%, попри війну", – додав Гройбель.

Як повідомлялося, ще у лютому 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло компанію Metro Cash&Carry до переліку міжнародних спонсорів війни через позицію керівництва компанії продовжувати діяльність у Росії.

Ще у березні 2022 року німецький власник мережі Metro відмовився зупинити роботу в Росії у відповідь на заклик українського підрозділу "METRO Україна".

Нагадаємо, підрозділ "METRO Україна" входить до складу міжнародної компанії METRO AG, що представлена у понад 30 країнах світу.

Компанія "Метро Кеш енд Керрі Україна" заснована у 2003 році. Станом на початок минулого року об'єднувала 23 класичні центри оптової торгівлі METRO Cash&Carry у Києві, Вінниці, Житомирі, Полтаві, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Кривому Розі, Маріуполі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Одесі та Миколаєві, а також три магазини оптової торгівлі "Бери Вези" у Тернополі, Луцьку, Чернігові.