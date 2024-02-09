Росстат заявив про рекордне зростання економіки перед виборами Путіна. Допомогло виробництво зброї

Росстат попередньо оцінив зростання економіки РФ за підсумками 2023 року у 3,6%. Цей показник став найвищим за останнє десятиліття, за виключенням післяпандемійного відскоку на 5,9% у 2021 році.

Оцінка Росстату виявилася навіть кращою, ніж обіцяв президент Володимир Путін та Мінекономрозвитку РФ, пише російська редакція Forbes.

"Зростання виявилося вищим за очікування, але ці цифри не повинні створювати враження про те, що період підстроцки російської економіки пройдено. Швидше, ми знаходимося на самому його початку", – зауважив економіст Bloomberg Economics Олександр Ісаков.

За оцінкою Росстату, основний внесок у зростання ВВП – 2,9 відсоткового пункта – припадає на кінцеве споживання домогосподарств. Водночас запаси на підприємствах додали до зростання ВВП приблизно 2-2,3 відсоткового пункта.

"Це аномально високий внесок запасів у зростання ВВП", – вказує Ісаков.

У запасах враховуються сировина та матеріали для майбутнього виробництва, готова, але ще не реалізована продукція, товари для перепродажу, стратегічні запаси сировинних товарів (продовольство чи енергоносії) та товари, виробництво яких ще не завершене.

Частково збільшення запасів російські економісти пов'язують зі спробами виробників запастися сировиною в умовах санкцій, однак зростання цього показника також може бути обумовлене виробництвом зброї.

"Зрештою, високе накопичення запасів відбиває зростання випуску боєприпасів. Продукція ВПК може відноситись і до накопичення основного капіталу, якщо йдеться про танки чи пускові установки, чи запаси, у тій частині, яка стосується, скажімо, снарядів. Ймовірно, швидке зростання запасів щодо основного капіталу частково відбиває той факт, що випуск снарядів зріс значніше, ніж випуск військової техніки", – пояснює Ісаков.

Нагадаємо, на 17 березня заплановане чергове переобрання російського президента Володимира Путіна на новий строк.