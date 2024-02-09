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Новини
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Ціни на автогаз у мережах АЗС впали ще на 50 копійок за літр

автогаз

Упродовж тижня, з 5 по 9 лютого, середня вартість скрапленого газу в роздробі зменшилася на 52 копійки, до 26,78 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

У середньому найбільше здешевшав газ у мережі UPG − на 1,31 грн, до 26,71 грн/л, найменше − в мережі АМІС − на 9 копійок, до 26,23 грн/л.

Найбільшу ціну пального зафіксовано на АЗК Mango в Донецькій області (30,49 грн/л), найменшу − на АЗК Marshal в Житомирській області (24,5 грн/л).

На цьому тижні відчутніше здешевлення газу зафіксоване в великих паливних мережах, де вартість ресурсу була в межах 29 грн/л, коли на інших − нижчою за 28 грн/л.

По 1 грн скинули зі стел ОККО і WOG, тепер автогаз там продається по 28,14 грн/л і 28,11 грн/л відповідно.

Деякі мережі відреагували на збільшення вартості ресурсу на аукціоні 7 лютого здорожчанням газу на АЗК. Ціна у VostokGaz зросла на 20 копійок, у Mango – на 6 копійок.

Наразі різниця між цінами на газ у преміумсегменті і в дискаунт-мережах становить у середньому 2,75 грн/л. Водночас щедрих маркетингових акцій щодо газу мережі поки що не застосовують.

Зі слів операторів, попит на газ залишається дуже низьким. "Після зменшення вартості пального реалізація майже не змінилася", − розповіли в одній із великих паливних мереж. В іншій теж зазначили, що змін у продажах не сталося.

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АЗС (1588) ціни (3446) скраплений газ (1141)


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страшне різке падіння на 50 коп/л ПОТУЖНО! тримайте мене семеро
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09.02.2024 15:25 Відповісти
Переживаю за них. Хоч би не почали безкоштовно заправляти.
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09.02.2024 15:31 Відповісти
Коли ціни ростуть на гривні - це плавно, а коли падають на 52 коп. -
ЦЕ РІЗКО !
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09.02.2024 15:31 Відповісти
Кінець епохи бідності
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09.02.2024 15:32 Відповісти
Глитаї просто на очах добрішають!
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09.02.2024 16:04 Відповісти
"Попит на газ залишається дуже низьким".Цікаво,с чого б це?Мабуть з того,що на цьому виді паливо переважно їздили люди з невисокими статками.С кожним днем таких людей стає все меньше.І це не тому,що їхні статки збільшуються.
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09.02.2024 19:27 Відповісти

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