Використання Prozorro Market стало обов’язковим для закупівлі продуктів для шкіл та лікарень

Заклади освіти, охорони здоров’я та інші держзамовники, що здійснюють публічні закупівлі за бюджетні кошти, відтепер купуватимуть низку продуктів за електронним каталогом.

Відповідні зміни до особливостей здійснення публічних закупівель на період дії воєнного стану (постанова №1178) уряд ухвалив на засіданні 9 лютого.

Умова діє на закупівлі вартістю 100 тис грн. та вище.

До переліку товарів, які мають закуповуватися за каталогом, внесені, зокрема, м'ясо – курятина, свинина, яловичина, заморожена риба, яйця, молоко та молочні продукти включно зі сметаною та кефіром, сирні вироби, цукор буряковий, макарони, борошно та різні крупи, овочі та фрукти – капуста, буряк, морква, яблука, картопля та інше.

Електронний каталог Prozorro Market є частиною реформ в галузі публічних закупівель та дозволяє замовникам проводити конкурентні закупівлі типових товарів лише за 9 днів, збираючи конкуренцію вдвічі вищу, ніж під час класичної тендерної процедури.

Адміністратором каталогу в частині товарів широкого вжитку, в тому числі продуктів харчування, визначено централізовану закупівельну організацію ДУ "Професійні закупівлі".

Передбачається, що в разі, коли закупівля за електронним каталогом шляхом запиту пропозицій не відбулася, замовник може провести закупівлю на відкритих торгах, не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі. Або ж закупівлю шляхом запиту пропозицій з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель на період дії воєнного стану.

Цим самим рішенням уряд заборонив закупівлю товарів, робіт та послуг у фізичних та юридичних осіб із Росії, Білорусі та Ірану, у компаній, кінцевими бенефіціарами, чи власниками понад 10% акцій яких є громадяни цих країн.

Винятки: