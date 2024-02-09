Посадовці Держпраці організували схему вимагання хабарів від бізнесу, – Офіс генпрокурора

Керівника і начальника управління одного з міжрегіональних управлінь Державної служби з питань праці та двох посередників викрито на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Посадовців затримали після отримання хабаря, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, посадовці створили штучні умови для проведення позапланової перевірки приватного підприємства. Надалі вони запропонували керівнику товариства відмовитися від проведення перевірки за пів мільйона гривень. Для цього він мав укласти фіктивну угоду з придбання товарів у певної організації та перевести на її рахунок обумовлену суму.

"Тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, а також перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб", – додали в Офісі генпрокуророра.

В Головному управлінні Нацполіції у Київській області уточнили, що слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Як повідомлялося, Державну службу України з питань праці з червня 2022 року очолює Ігор Дегнера.