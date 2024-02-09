Київрада віддала компанії забудовника Вавриша землю під історичним будинком у центрі столиці

Фото: Мапа Реновації

Київська місьрада на своєму засіданні 8 лютого передала під забудову земельну ділянку під будинком Осипа Родіна на вулиці Гончара, 71.

Рішення передбачає використання ділянки під обслуговування багатофункціонального комплексу Franklin, який будує компанія SAGA Development забудовника Андрія Вавриша, пише Liga.net.

Будинок Родіна з 2020 року занесений до переліку об’єктів культурної спадщини. Будівля 1882 року зберегла свою автентичність та є цінним елементом історичної забудови кварталу. Її автором є київський архітектор Володимир Ніколаєв.

Власник будинку – ТОВ "Арікс" Якова Баса та Артема Лазні – оскаржувало це рішення у судах, але Верховний Суд у своїй постанові від 8 травня 2023 року підтвердив законність внесення будинку Родіна до переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва.

У пресслужбі SAGA Development запевнили, що через рішення Верховного Суду, будівлю реставрують та інтегрують у свій новий ЖК.

Проєкт ЖК Franklin з інтегрованим будинком Осипа Родіна

Будинок Осипа Родіна – це кам’яна садиба 1882 року. Зведена двоповерховою за авторським проєктом архітектора Володимира Ніколаєва, згодом до неї добудували третій поверх. Ця цегляна садиба є одним із двох збережених зразків забудови кінця ХІХ століття в цьому кварталі, на вулиці Гончара.

Власниками садиби певний час були представники шляхетського роду Жубрів. До 2014 року тут розміщувалася "Вільна сцена" Київського академічного театру драми й комедії на лівому березі й офісні приміщення.