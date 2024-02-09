На завершення розпочатих торік проєктів відновлення треба ще 10 мільярдів гривень

Міжвідомча робоча група рекомендувала виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії (Фонд ліквідації) 9,45 млрд грн на понад 230 проєктів, реалізацію яких були розпочато у 2023 році.

Відповідне рішення було ухвалене за підсумками засідання Міжвідомчої робочої групи, яке відбулося 9 лютого.

"Ідеться про проєкти, які сприяють відновленню життя громад і територій, а також посиленню стійкості країни в умовах війни", – зазначив віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У цілому на розгляд Міжвідомчої робочої групи свої пропозиції щодо продовження фінансування проєктів подали Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська обласні військові адміністрації.

Серед державних установ – Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство у справах ветеранів, Міністерство оборони України та Міністерство внутрішніх справ (ДСНС України).

За підсумками засідання було рекомендовано виділити з Фонду ліквідації 7,6 млрд грн на фінансування майже 200 регіональних проєктів, майже 173 млн грн для завершення 7 проєктів, що були подані центральними органами виконавчої влади (Міністерство у справах ветеранів, Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ (для проектів ДСНС).

Крім того, за підсумками засідання Міжвідомчої робочої групи було рекомендовано виділити з Фонду ліквідації 1,6 млрд грн Агентству відновлення для завершення реалізації 27 проєктів, роботи на яких розпочато у 2023 році.