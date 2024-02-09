Розробник ChatGPT хоче залучити до $7 трильйонів на проєкт чипів штучного інтелекту

Головний виконавчий директор американського технологічного стартапу OpenAI Сем Альтман веде переговори з інвесторами щодо фінансування проєкту, який може вимагати $5-7 трлн.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на інформовані джерела, передає Інтерфакс-Україна.

Проєкт, серед іншого, передбачає нарощування світових потужностей з виробництва чипів та їх потенціалу для роботи зі штучним інтелектом. OpenAI – розробник популярного ШІ-чата ChatGPT.

Діалог із інвесторами, включно з урядом Об'єднаних Арабських Еміратів, спрямований на усунення обмежень для зростання бізнесу компанії, таких як дефіцит дорогих ШІ-чипів для навчання великих мовних моделей, що лежать в основі ChatGPT та інших ШІ-інструментів.

Для порівняння: план президента США Джо Байдена щодо розширення виробництва чипів у країні передбачає набагато скромніше фінансування – $52 млрд.

Тим часом розрахунковий річний виторг OpenAI (доходи за попередній місяць, помножені на 12) у грудні 2023 року досяг $2 млрд, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

При цьому, за їхніми даними, компанія вважає, що у 2025 році показник може зрости більш ніж удвічі.

За даними технологічного видання The Information, у жовтні розрахунковий річний виторг OpenAI становив $1,3 млрд.

OpenAI з'явилася 2015 року як некомерційна дослідницька ШІ-лабораторія, а 2020 року відкрила бізнес-підрозділ, після чого стала комерційним гігантом.

Компанія може стати однією з небагатьох у Кремнієвій долині, хто у перші десять років існування прозвітував про виручку в $1 млрд. Зокрема, до таких компаній належать Google та Meta.

У листопаді минулого року повідомлялося, що великі інвестори OpenAI у рамках запланованого продажу акцій її співробітниками розраховують на оцінку компанії на рівні $86 млрд.