У Львові ворог суттєво пошкодив об’єкти обленерго, повністю знищена підстанція (оновлено)
Унаслідок масованого ракетного обстрілу з боку росіян кілька об’єктів обленерго у Львові зазнали суттєвих пошкоджень, також знеструмлено об’єкт інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Загалом ранковий обстріл не призвів до критичного впливу на роботу енергооб’єктів України.
"Однак внаслідок удару у Львові суттєво пошкоджено кілька об’єктів оператора системи розподілу, зокрема трансформаторну підстанцію. Знеструмлено об’єкт інфраструктури", – йдеться в повідомленні.
Як пізніше повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, через влучання в електропідстанцію у Львові почалася пожежа на площі орієнтовно 150 кв. м.
"Підстанція повністю знищена. Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів", – написав Козицький.
Інформації про загиблих та потерпілих на цьому обʼєкті станом на цю годину (15:00, – ред.) нема, додав він.
Також минулої доби внаслідок обстрілів сталося займання на підприємстві вугледобувного комплексу на Донеччині. Відключалися повітряні лінії електропередачі, через що знеструмились побутові споживачі та шахта, у якій перебувало 50 працівників. Протягом двох годин займання ліквідовано, усіх споживачів заживлено.
Як уточнили в Міненерго, дДефіциту в енергосистемі не фіксується. Генерації в Україні достатньо для покриття потреб споживачів, планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.
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а навіщо ви то пишете ? Щоб московіти раділи , чи що ?
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Тоді подайте і ще точні координати щоб вони наступного разу не промахнулися...
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Болтун находка для шпиона.. нас вчили ще в СРСР
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Таке враження що выйна в Україні не для всіх .. особливо не для журналістів..
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Ці продажні повії за пару "кліків " чи уподобайок продадуть і рідну матір..
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Навіщо то писати де коли і що пошкодженно..? Тим кому слід і так знають..
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а пишуть для того, щоб майбутні удари українських дронів по тяговим підстанціям залізниці у Білгородській, Воронезькій та Ростовській областях не буди несподіванкою і не викликали у німецькіх поцифістів істеричних нападів.
Пане Презедент ! ! На час війни відмініть дію Конституції для спасіння України..
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Не був 31 рік.. Родичі повмирали то нема до кого їхати..
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Хіба що до тебе
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