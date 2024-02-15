БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
10 996 12

У Львові ворог суттєво пошкодив об’єкти обленерго, повністю знищена підстанція (оновлено)

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

Унаслідок масованого ракетного обстрілу з боку росіян кілька об’єктів обленерго у Львові зазнали суттєвих пошкоджень, також знеструмлено об’єкт інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Загалом ранковий обстріл не призвів до критичного впливу на роботу енергооб’єктів України.

"Однак внаслідок удару у Львові суттєво пошкоджено кілька об’єктів оператора системи розподілу, зокрема трансформаторну підстанцію. Знеструмлено об’єкт інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

Як пізніше повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, через влучання в електропідстанцію у Львові почалася пожежа на площі орієнтовно 150 кв. м. 

"Підстанція повністю знищена. Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів", – написав Козицький.

Інформації про загиблих та потерпілих на цьому обʼєкті станом на цю годину (15:00, – ред.) нема, додав він.

Також минулої доби внаслідок обстрілів сталося займання на підприємстві вугледобувного комплексу на Донеччині. Відключалися повітряні лінії електропередачі, через що знеструмились побутові споживачі та шахта, у якій перебувало 50 працівників. Протягом двох годин займання ліквідовано, усіх споживачів заживлено.

Як уточнили в Міненерго, дДефіциту в енергосистемі не фіксується. Генерації в Україні достатньо для покриття потреб споживачів, планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

Автор: 

Львів (847) електроенергія (4256) Міненерго (924)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Він Конституцією **** ще на початку свого ''царування''.
показати весь коментар
15.02.2024 16:30
+4
Підпіздєнт давно сказав, що конституція не на часі , холопам вона не положена..
показати весь коментар
15.02.2024 12:21
+4
Тебе в Україні коли чекати?
показати весь коментар
15.02.2024 12:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
----
а навіщо ви то пишете ? Щоб московіти раділи , чи що ?
...
Тоді подайте і ще точні координати щоб вони наступного разу не промахнулися...
...
Болтун находка для шпиона.. нас вчили ще в СРСР
...
Таке враження що выйна в Україні не для всіх .. особливо не для журналістів..
...
Ці продажні повії за пару "кліків " чи уподобайок продадуть і рідну матір..
...
Навіщо то писати де коли і що пошкодженно..? Тим кому слід і так знають..
....
показати весь коментар
15.02.2024 12:12 Відповісти
координати будь-якої ПС є у гуглмеп.

а пишуть для того, щоб майбутні удари українських дронів по тяговим підстанціям залізниці у Білгородській, Воронезькій та Ростовській областях не буди несподіванкою і не викликали у німецькіх поцифістів істеричних нападів.
показати весь коментар
15.02.2024 17:32 Відповісти
-----
Пане Презедент ! ! На час війни відмініть дію Конституції для спасіння України..
,,,.....
показати весь коментар
15.02.2024 12:14 Відповісти
Підпіздєнт давно сказав, що конституція не на часі , холопам вона не положена..
показати весь коментар
15.02.2024 12:21 Відповісти
Тебе в Україні коли чекати?
показати весь коментар
15.02.2024 12:47 Відповісти
+++
Не був 31 рік.. Родичі повмирали то нема до кого їхати..
..
Хіба що до тебе
...
показати весь коментар
15.02.2024 14:15 Відповісти
Джон в Ольгіно-до нього не можна.
показати весь коментар
15.02.2024 18:00 Відповісти
Він Конституцією **** ще на початку свого ''царування''.
показати весь коментар
15.02.2024 16:30 Відповісти
Він її давно відмінив, зробивши ОП головним органом влади, який втручається в діяльність будь-якого державного органу. А тобі мало божої роси? Що ще потрібно, свідку Зеленського?
показати весь коментар
16.02.2024 16:21 Відповісти
Зла не хватает, зебилэ, и ты(вы) еще гундело об F-16 сейминут... козлище до сих пор не защитило мощнейший наш военный хаб, чмошник.
показати весь коментар
15.02.2024 17:02 Відповісти
Чарівною палкою? І що там за такий мошнейший воєнний хаб?
показати весь коментар
15.02.2024 19:45 Відповісти
БАМ тримайся!
показати весь коментар
15.02.2024 17:59 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 