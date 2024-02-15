У Львові ворог суттєво пошкодив об’єкти обленерго, повністю знищена підстанція (оновлено)

Унаслідок масованого ракетного обстрілу з боку росіян кілька об’єктів обленерго у Львові зазнали суттєвих пошкоджень, також знеструмлено об’єкт інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Загалом ранковий обстріл не призвів до критичного впливу на роботу енергооб’єктів України.

"Однак внаслідок удару у Львові суттєво пошкоджено кілька об’єктів оператора системи розподілу, зокрема трансформаторну підстанцію. Знеструмлено об’єкт інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

Як пізніше повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, через влучання в електропідстанцію у Львові почалася пожежа на площі орієнтовно 150 кв. м.

"Підстанція повністю знищена. Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів", – написав Козицький.

Інформації про загиблих та потерпілих на цьому обʼєкті станом на цю годину (15:00, – ред.) нема, додав він.

Також минулої доби внаслідок обстрілів сталося займання на підприємстві вугледобувного комплексу на Донеччині. Відключалися повітряні лінії електропередачі, через що знеструмились побутові споживачі та шахта, у якій перебувало 50 працівників. Протягом двох годин займання ліквідовано, усіх споживачів заживлено.

Як уточнили в Міненерго, дДефіциту в енергосистемі не фіксується. Генерації в Україні достатньо для покриття потреб споживачів, планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.