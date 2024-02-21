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Новини
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Українці торік відкрили рекордну кількість ФОПів за останні 10 років. Які бізнеси відкривали найчастіше

бизнес,климат

Упродовж другого року повномасштабної війни, з 1 лютого 2023-го по 1 лютого 2024-го, українці створили рекордну кількість фізосіб-підприємців за останнє десятиліття – 314 392.

Про це свідчать дані системи YouControl.Market.

Зазначається, що цей показник перевершив не тільки перший рік воєнного стану, але й 2021 рік, коли українці зареєстрували найбільше ФОПів за всі роки незалежності (268 382).

Кількість зареєстрованих юридичних осіб та компаній також суттєво зросла у порівнянні з минулим роком. Утім, поки показник новостворених компаній не вийшов на довоєнний рівень, але динаміка позитивна і приріст відносно минулого року становить близько 60%. Загалом впродовж указаного періоду в Україні було зареєстровано понад 27,3 тисячі нових компаній.

За даними експертів, найбільше нових ФОПів українці зареєстрували для надання послуг перукарнями та салонами краси – 19,4 тисячі.

Далі йдуть такі сфери як, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах (18,1 тис.), роздрібна торгівля через інтернет (17,9 тис.) та комп'ютерне програмування (17,5 тис.).

У перший рік війни найбільше зареєстрованих ФОПів було серед ІТ, але у 2023 році частка таких ФОПів знизилась майже вдвічі.

топ-10 галузей ФОПів

Компанії, що відкривалися протягом другого воєнного року, найчастіше обирали для роботи напрямок неспеціалізованої гуртової торгівлі – 6,7% підприємств зі всіх новостворених.

Також популярними серед нових компаній були надання в оренду нерухомого майна (6,2%), будівництво житлових і нежитлових будівель (3,8%) та вантажний автомобільний транспорт (3,1%).

Цікаво, що за даними з порталу Spending про використання публічних коштів державного та місцевих бюджетів, на другий рік війни 123 новостворені компанії з КВЕДом 41.20 "будівництво житлових і нежитлових будівель" отримали 236 млн грн державних коштів. Найбільше грошей отримали київські та харківські компанії.

Лідерство за кількістю новостворених бізнесів тримає Київ: 9,8 тисяч (36%) компаній та 44,6 тисяч (14%) ФОП.

Також до десятки лідерів увійшли Дніпро, Харків, Одеса, Запоріжжя та Кривий Ріг, які майже щодня потерпають від ворожих обстрілів.

Регіони-лідери за кількість нових ФОПів

Автор: 

бізнес (1169) ФОП (126)


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Топ коментарі
+7
Торгівля, оренда, перукарні, вантажівки, інформ послуги...
Інженери, розробники, архітектори, хіміки, фізики? Яке майбутнє може бути? Яка перемога?
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21.02.2024 11:05
+7
Звідкіля вони візьмуться, якщо всі 30 років в країні на всіх рівнях велась пропаганда, що треба бути успішним бізнесменом, а інженер - це лох, який не зміг себе реалізувати в житті?
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21.02.2024 11:10
+6
и заметьте производителей из них единицы,одни барыги купил-продал,производства 0
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21.02.2024 11:11
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Торгівля, оренда, перукарні, вантажівки, інформ послуги...
Інженери, розробники, архітектори, хіміки, фізики? Яке майбутнє може бути? Яка перемога?
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21.02.2024 11:05 Відповісти
Звідкіля вони візьмуться, якщо всі 30 років в країні на всіх рівнях велась пропаганда, що треба бути успішним бізнесменом, а інженер - це лох, який не зміг себе реалізувати в житті?
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21.02.2024 11:10 Відповісти
Хімік буде ФОПа робити?! ФОПи в основному якраз для маленьких бізнесів. Айтішники виняток, вони роблять ФОПи щоби зменшити налог на зарплату, враховуючи що майже вся вартість розробки це зарплати.
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21.02.2024 16:26 Відповісти
и заметьте производителей из них единицы,одни барыги купил-продал,производства 0
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21.02.2024 11:11 Відповісти
Очень правильное замечание, НО!

Вы задавали себе вопрос, что мешает открытию производства?

Отвечу вам:

1. Отсутствие капитала или дешёвых кредитов. Взять кредит нормальному производителю если и возможно, то он очень дорогой.

2. Высокие налоги.

3. Постоянное блокирование налоговых накладных.

4. Отсутствие честных судов (ваше предприятие легко отжать).

5. Своеволие силовых органов, думаю, примеры приводить нет смысла

6. Несусветные суммы за подключение к энергосетям

7. Отсутствие квалифицированных специалистов.

8. Проблемы с закупкой сырья и оборудования за валюту из-за ограничений НБУ.

9. Нестабильное законодательство

10. Нестабильная политическая ситуация (если вынести войну за скобки)

Можете в комментах добавить другие причины, их много на самом деле.
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21.02.2024 12:53 Відповісти
Все почему то думают, что производство это гигантский завод со штаб-квартирой на Крещатике. А вот и нет. Производство можно открыть даже в гараже - что и даказывают, например, производители дронов. Основные причины по которым производство сворачивается:
1. Отсутствие спроса - как бы намекает на отсутствие денег у потребителей.
2. Низкая конкурентоспособность предприятий. Этот пункт очень широкий - с одной стороны предприятия изначально целятся в низколиквидный сегмент рынка. С другой стороны низкий уровень специалистов, который не позволяет создавать современные решения. А с третьей стороны безграмотные директора, которые даже не хотят конкурировать на рынке, зато любят "розганять зраду".
3. Еще очень серьезная проблема в моменте - найти "надежного" специалиста, который не сбежит через месяц в ТРО или Польшу.
----------
ПС. Конкретно по вашим пунктам:
1. Большинство предприятий сначала продают, а потом делают, поэтому кредиты особо и не нужны.
2. Не трындеть, налоги нормальные +/- такие же как и в ЕС. А вот если вы ФОП, то налоги у вас совсем смешные.
4. Не трындеть, суды работают и получить нужное решение можно. Отжимать ваше предприятие никто не будет если прибыль меньше 1m.
5. Своеволие конечно бывает, но... см. п. 4)) В общем неразрешимых проблем нет.
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21.02.2024 15:21 Відповісти
Приватні підприємці в ЄС? Ні, не чули...
Триндять саме такі от лисенки та гетманцеви, у яких скрізь і всюди одні ухилянти та оптимізатори.
Статистика Польщі показує, що (а) ми відстаємо від них за розвитком дрібного бізнесу і (б) це відставання є навіть в ІТ, який в Україні генерує 5% ВВП та 20% експорту. Що дуже непогано для 200 тисяч фопів. Але так, їх треба закрити і мобілізувати, бо ці гуси не дають себе общипувати, а мамині апартаменти у французьких Альпах дуже хочеться мінімум подвоїти, бо у Данііла є ще жінка і діти...
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10.03.2024 09:26 Відповісти
Продолжу.
6. А вы много раз подключались к сетям? Если мы говорим о больших инвестициях, то предприятия не строят, а покупают. А мелкие просто арендуют площади.
8. Не трындеть, нет таких проблем.
9. ?!! Гы-гы-гы. Вполне стабильное.
10. Вполне стабильная - ничем не отличается от того, что было 7...8 лет назад.
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21.02.2024 15:25 Відповісти
я производитель корпусной,мягкой и мебели из металла,и рассказывать что такое быть ФОП в Украине мне не нужно,с 99 года я хапанул этого лиха по полной
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21.02.2024 16:38 Відповісти
Оптимізація швидше за все
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21.02.2024 11:18 Відповісти
Великий і середній бізнес працює через підставних ФОПів - це знають ВСІ "кому треба"
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21.02.2024 15:32 Відповісти
Відмивання грошей через фопи,, нічого нового.
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21.02.2024 11:18 Відповісти
Встретились как то два патриота Украины из Италии и Британии и стали обсуждать кому в Украине и как жить. Звучит как завязка старого советского анекдота
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21.02.2024 11:21 Відповісти
Я, наприклад, вже 1000 разів тут писав, що я в Україні. Але чукчєй, чомусь, вчать тільки писати, а читати і осмислювати прочитане - ні.
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21.02.2024 12:12 Відповісти
ІР свідчить про інше
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10.03.2024 09:27 Відповісти
ВПН? Ні, не чули...
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10.03.2024 11:17 Відповісти
Це ті що були але вийшли з тіні і офіційно оформилися...тож реально ФОПів більше не стало...і чому статистика не показує скільки ФОПів закрилися..?!
Бо всюди лише вивіски "оренда"...
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21.02.2024 11:23 Відповісти
Не зовсім так, до серпня місяця 23го діяла льгота по ПДВ з 22го, підприємства які щє в 22му прейшли на таку систему дууууже бажали документацію без пдв від постачальників, тому фопи реєструвалися пачками для таких операцій і просиналися сплячі.Після серпня потреба впала, тому в 23му чекаємо ревєрс. Ця "новина" для марафону .
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21.02.2024 11:59 Відповісти
В СРСР думаю теж до останнього дня його існування, статистика вказувала, що все "колоситься, поглиблюється, розширюється".
В Україні вже нема економіка. Влада намагається вичавити з людей останнє собі в корито.
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21.02.2024 13:16 Відповісти
якщо копнути глибше, то скоріш за все виявиться, що переважна кількість цих нових ФОП - то працівники Епіцентру, Розетки, НовоїПошти та інших мереж

"податкові ухилянти"
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21.02.2024 17:50 Відповісти
Перукарі - то саме про епіцентр
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10.03.2024 09:28 Відповісти
НУ ТАК СТИМУЛ КАКОЙ ИЛИ НА ВОЙНУ ИЛИ БИЗНЕСОМ ЗАНИМАЙСЯ !)
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21.02.2024 18:51 Відповісти

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