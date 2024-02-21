Українці торік відкрили рекордну кількість ФОПів за останні 10 років. Які бізнеси відкривали найчастіше
Упродовж другого року повномасштабної війни, з 1 лютого 2023-го по 1 лютого 2024-го, українці створили рекордну кількість фізосіб-підприємців за останнє десятиліття – 314 392.
Про це свідчать дані системи YouControl.Market.
Зазначається, що цей показник перевершив не тільки перший рік воєнного стану, але й 2021 рік, коли українці зареєстрували найбільше ФОПів за всі роки незалежності (268 382).
Кількість зареєстрованих юридичних осіб та компаній також суттєво зросла у порівнянні з минулим роком. Утім, поки показник новостворених компаній не вийшов на довоєнний рівень, але динаміка позитивна і приріст відносно минулого року становить близько 60%. Загалом впродовж указаного періоду в Україні було зареєстровано понад 27,3 тисячі нових компаній.
За даними експертів, найбільше нових ФОПів українці зареєстрували для надання послуг перукарнями та салонами краси – 19,4 тисячі.
Далі йдуть такі сфери як, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах (18,1 тис.), роздрібна торгівля через інтернет (17,9 тис.) та комп'ютерне програмування (17,5 тис.).
У перший рік війни найбільше зареєстрованих ФОПів було серед ІТ, але у 2023 році частка таких ФОПів знизилась майже вдвічі.
Компанії, що відкривалися протягом другого воєнного року, найчастіше обирали для роботи напрямок неспеціалізованої гуртової торгівлі – 6,7% підприємств зі всіх новостворених.
Також популярними серед нових компаній були надання в оренду нерухомого майна (6,2%), будівництво житлових і нежитлових будівель (3,8%) та вантажний автомобільний транспорт (3,1%).
Цікаво, що за даними з порталу Spending про використання публічних коштів державного та місцевих бюджетів, на другий рік війни 123 новостворені компанії з КВЕДом 41.20 "будівництво житлових і нежитлових будівель" отримали 236 млн грн державних коштів. Найбільше грошей отримали київські та харківські компанії.
Лідерство за кількістю новостворених бізнесів тримає Київ: 9,8 тисяч (36%) компаній та 44,6 тисяч (14%) ФОП.
Також до десятки лідерів увійшли Дніпро, Харків, Одеса, Запоріжжя та Кривий Ріг, які майже щодня потерпають від ворожих обстрілів.
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Вы задавали себе вопрос, что мешает открытию производства?
Отвечу вам:
1. Отсутствие капитала или дешёвых кредитов. Взять кредит нормальному производителю если и возможно, то он очень дорогой.
2. Высокие налоги.
3. Постоянное блокирование налоговых накладных.
4. Отсутствие честных судов (ваше предприятие легко отжать).
5. Своеволие силовых органов, думаю, примеры приводить нет смысла
6. Несусветные суммы за подключение к энергосетям
7. Отсутствие квалифицированных специалистов.
8. Проблемы с закупкой сырья и оборудования за валюту из-за ограничений НБУ.
9. Нестабильное законодательство
10. Нестабильная политическая ситуация (если вынести войну за скобки)
Можете в комментах добавить другие причины, их много на самом деле.
1. Отсутствие спроса - как бы намекает на отсутствие денег у потребителей.
2. Низкая конкурентоспособность предприятий. Этот пункт очень широкий - с одной стороны предприятия изначально целятся в низколиквидный сегмент рынка. С другой стороны низкий уровень специалистов, который не позволяет создавать современные решения. А с третьей стороны безграмотные директора, которые даже не хотят конкурировать на рынке, зато любят "розганять зраду".
3. Еще очень серьезная проблема в моменте - найти "надежного" специалиста, который не сбежит через месяц в ТРО или Польшу.
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ПС. Конкретно по вашим пунктам:
1. Большинство предприятий сначала продают, а потом делают, поэтому кредиты особо и не нужны.
2. Не трындеть, налоги нормальные +/- такие же как и в ЕС. А вот если вы ФОП, то налоги у вас совсем смешные.
4. Не трындеть, суды работают и получить нужное решение можно. Отжимать ваше предприятие никто не будет если прибыль меньше 1m.
5. Своеволие конечно бывает, но... см. п. 4)) В общем неразрешимых проблем нет.
Триндять саме такі от лисенки та гетманцеви, у яких скрізь і всюди одні ухилянти та оптимізатори.
Статистика Польщі показує, що (а) ми відстаємо від них за розвитком дрібного бізнесу і (б) це відставання є навіть в ІТ, який в Україні генерує 5% ВВП та 20% експорту. Що дуже непогано для 200 тисяч фопів. Але так, їх треба закрити і мобілізувати, бо ці гуси не дають себе общипувати, а мамині апартаменти у французьких Альпах дуже хочеться мінімум подвоїти, бо у Данііла є ще жінка і діти...
6.
А вы много раз подключались к сетям?Если мы говорим о больших инвестициях, то предприятия не строят, а покупают. А мелкие просто арендуют площади.
8. Не трындеть, нет таких проблем.
9. ?!! Гы-гы-гы. Вполне стабильное.
10. Вполне стабильная - ничем не отличается от того, что было 7...8 лет назад.
Бо всюди лише вивіски "оренда"...
В Україні вже нема економіка. Влада намагається вичавити з людей останнє собі в корито.
"податкові ухилянти"