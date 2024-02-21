Українці торік відкрили рекордну кількість ФОПів за останні 10 років. Які бізнеси відкривали найчастіше

Упродовж другого року повномасштабної війни, з 1 лютого 2023-го по 1 лютого 2024-го, українці створили рекордну кількість фізосіб-підприємців за останнє десятиліття – 314 392.

Про це свідчать дані системи YouControl.Market.

Зазначається, що цей показник перевершив не тільки перший рік воєнного стану, але й 2021 рік, коли українці зареєстрували найбільше ФОПів за всі роки незалежності (268 382).

Кількість зареєстрованих юридичних осіб та компаній також суттєво зросла у порівнянні з минулим роком. Утім, поки показник новостворених компаній не вийшов на довоєнний рівень, але динаміка позитивна і приріст відносно минулого року становить близько 60%. Загалом впродовж указаного періоду в Україні було зареєстровано понад 27,3 тисячі нових компаній.

За даними експертів, найбільше нових ФОПів українці зареєстрували для надання послуг перукарнями та салонами краси – 19,4 тисячі.

Далі йдуть такі сфери як, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах (18,1 тис.), роздрібна торгівля через інтернет (17,9 тис.) та комп'ютерне програмування (17,5 тис.).

У перший рік війни найбільше зареєстрованих ФОПів було серед ІТ, але у 2023 році частка таких ФОПів знизилась майже вдвічі.

Компанії, що відкривалися протягом другого воєнного року, найчастіше обирали для роботи напрямок неспеціалізованої гуртової торгівлі – 6,7% підприємств зі всіх новостворених.

Також популярними серед нових компаній були надання в оренду нерухомого майна (6,2%), будівництво житлових і нежитлових будівель (3,8%) та вантажний автомобільний транспорт (3,1%).

Цікаво, що за даними з порталу Spending про використання публічних коштів державного та місцевих бюджетів, на другий рік війни 123 новостворені компанії з КВЕДом 41.20 "будівництво житлових і нежитлових будівель" отримали 236 млн грн державних коштів. Найбільше грошей отримали київські та харківські компанії.

Лідерство за кількістю новостворених бізнесів тримає Київ: 9,8 тисяч (36%) компаній та 44,6 тисяч (14%) ФОП.

Також до десятки лідерів увійшли Дніпро, Харків, Одеса, Запоріжжя та Кривий Ріг, які майже щодня потерпають від ворожих обстрілів.