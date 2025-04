Країни Євросоюзу погодили новий пакет санкцій проти Росії. Що він передбачає? (оновлено)

Посли Європейського союзу погодили 13-й пакет санкцій проти Росії. Офіційно його затвердять на другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Про це повідомляє головування Бельгії у Раді ЄС.



"Посли країн ЄС щойно принципово погодили 13-й пакет санкцій у межах агресії Росії проти України. Цей пакет є одним із найширших, схвалених ЄС. Він пройде письмову процедуру і буде офіційно затверджений 24 лютого", – йдеться у повідомленні.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зауважила, що новий пакет санкцій міститиме заходи, покликані обмежити доступ Росії до технологій для виготовлення безпілотників.

"Я вітаю домовленість щодо нашого 13-го пакету санкцій проти Росії. Ми повинні продовжувати принижувати путінську військову машину. Внісши понад 2000 позицій до санкційних списків, ми зберігаємо тиск на Кремль. Ми також обмежуємо доступ Росії до безпілотників", – написала вона у мережі Х.

I welcome the agreement on our 13th sanctions package against Russia

⁰We must keep degrading Putin's war machine.

⁰With 2000 listings in total, we keep the pressure high on the Kremlin.

⁰We are also further cutting Russia’s access to drones. https://t.co/AfSxsEUB8x